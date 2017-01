Le ministère de la santé affirme la gratuité du diagnostic et du traitement de la tuberculose

Le ministère de la Santé a affirmé, mercredi, que le programme national de lutte contre la tuberculose s’appuie sur le principe de l’accès gratuit de tous les patients atteints de cette maladie aux prestations de diagnostic et de traitement dans l’ensemble des établissements relevant du ministère.

Dans un communiqué rendu public suite à une information relayée par des médias faisant état d’une prise en charge rémunérée de la tuberculose, le ministère a affirmé que les personnes atteintes de cette maladie, sous différentes formes, et qui ne bénéficient pas de couverture médicale, reçoivent des prestations de diagnostic, de traitement et de suivi gratuitement dans l’ensemble des hôpitaux et services de santé relevant du ministère, conformément à l’Arrêté du ministre de la Santé N.2284-05 promulgué en novembre 2005 et fixant la liste des maladies donnant lieu à exonération de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la santé.