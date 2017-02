Le ministère de l’Intérieur annule la décision de la mairie de Fès d’interdire la mixité dans les spas

Le ministère de l’Intérieur vient d’annuler la décision de la mairie de Fès interdisant toute mixité dans les spas et les salons de beauté et de coiffure. Dans une lettre envoyée à Driss El Azami Idrissi, le wali de la région de Fès-Meknès, Saïd Zniber, explique que cette décision du conseil municipal «contrevient aux dispositions de l’article 100 de la loi organique des collectivités locales n°14-113», c’est-à-dire visant l’islamisation de la société.

La décision votée à l’unanimité par le conseil municipal fin janvier 2017 interdit la mixité dans le salons de beauté et les spas de la ville de Fès, suscitant un tollé dans la société civile et les réseaux sociaux. La Mairie de Fès a ensuite publié un communiqué dans lequel elle affirme qu’aucune décision n’avait été prise à ce propos et qu’il s’agissait juste de réglementer le secteur, en proie à des affaires de prostitution