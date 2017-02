Le ministère de l’éducation confirme la réinsertion des élèves du groupe scolaire « Mohamed Al Fatih »

Après la fermeture du groupe scolaire « Mohamed Al Fatih », tous les élèves ont été inscrits dans des établissements publics et privés, a indiqué le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

« En vue de garantir le droit des élèves à l’enseignement, il a été procédé à la réinscription de tous les élèves dans les différents établissements publics et privés, sur la base de la proposition formulée par les académies régionales de l’éducation et la formation professionnelle et selon la volonté de leurs tuteurs’’, a précisé mardi le MENFP dans un communiqué.

Le ministère a souligné que les élèves »ont repris leurs études d’une manière normale et dans de bonnes conditions ».