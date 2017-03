Le micro-crédit revient-il beaucoup plus cher que le crédit classique?

Le social fructueux

L’effet d’annonce du système micro-crédit avait fait sensation, lors de son lancement au Maroc au début des années 2000 et beaucoup plus tôt au niveau international. En principe, il devait offrir les moyens financiers nécessaires à la réalisation de projets d’activités de petite envergure, permettant au minimum l’auto-emploi et, autant que possible, quelques embauches bienvenues. Ces crédits, à très petites échelles financières, devaient donner de la solvabilité par le travail à ceux qui n’en avaient pas. Bref, une aventure de solidarité agissante à vocation beaucoup plus sociale que financière.

Seulement voilà; Attac Maroc, l’antenne nationale d’une association aux dimensions internationales, vient de publier une étude qui soutient l’inverse. L’intitulé donne déjà un avant-goût des déductions finales: “Le système du micro crédit, des pauvres qui financent les riches”. Difficile d’être plus explicite. Ce défi, l’association Attac-Maroc, dirigée par Omar Aziki depuis 2014, en a fait une raison d’être, malgré ses démêlés récurrents avec les pouvoirs publics. L’étude présente des chiffres censés résumer le fonctionnement du système où les taux d’intérêt sont, à juste titre, mis en exergue. Ils dépassent les 14% appliqués dans le secteur bancaire depuis 2007.

Il se situe entre 30 et 35%, soit un peu plus que le double de la moyenne du marché conventionnel. Il faut bien avouer qu’à ce niveau, c’est plutôt d’usure qu’il s’agit et non de crédit pour une quelconque motivation sociale. Plus de 70% des sommes débloquées ne dépassent pas 10.000 Dh.

C’est donc une entreprise qui ratisse large sans avoir vraiment besoin de cibler une population socio-économique déterminée, autrement que par le nombre. Les dégâts sociaux qui en découlent ne peuvent être que proportionnels. Vient le jour où ce qui devait arriver arriva; le défaut de remboursement aux échéances prévues.

Pris à la gorge par ses créanciers, le pauvre débiteur est acculé à brader son maigre patrimoine, terre et cheptel, dans les campagnes où le micro-crédit compte l’essentiel de sa clientèle.

Dans les villes, faute d’alternative, on en vient, par exemple, à retirer les enfants des écoles privées pour les reverser dans l’enseignement public. Pire encore, des femmes, mises à contribution, ne pouvant vendre que ce qu’elles ont, basculent dans la prostitution. Ceux qui peuvent éviter ou retarder ce genre de solution limite se surendettent et s’enfoncent encore plus. Les uns et les autres auront permis de dévoiler les effets pervers du micro-crédit.

À en croire l’étude d’Attac-Maroc, pour trois milliards de dirhams prêtés, le bénéfice dégagé dépasse le milliard de dirhams. On est loin de la vocation première du système conçu, adapté et mis en place par Muhammad Yunus, économiste du Bangladesh, dans le dernier tiers du 20ème siècle, prix Nobel de la paix en 1996. Dans sa version marocaine, apparemment dévoyée, le micro-crédit s’est révélé outrageusement lucratif. Sa rentabilité est constamment à la hausse.

Tout se passe comme si tant au Maroc qu’à l’étranger, des usuriers s’étaient infiltrés dans les réseaux du micro-crédit. Se faire de gros sous par ce genre de spéculation financière, sur le dos d’emprunteurs à l’insolvabilité en sursis n’est pas près de s’arrêter.

L’État ne semble pas y voir un inconvénient majeur, même si le procédé, ainsi détourné, répond à une fonction sociale douteuse et remplit les poches de personnages non moins douteux.