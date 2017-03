Mehdi Salmouni-Zerhouni, un Marocain nommé membre de l’Ordre des experts de l’ONU

« Je me réjouis de cette nomination en tant d’abord qu’expert Marocain et Conseiller en propriété industrielle ». C’est en ces termes que l’expert et arbitre international en propriété industrielle, Mehdi Salmouni-Zerhouni s’est félicité de sa nomination en tant que membre de l’Ordre des Experts Internationaux accrédités auprès de l’ONU.

Dans un communiqué, ce premier marocain inscrit au tableau en tant qu’expert en matière d’arbitrage international et de propriété industrielle a exprimé sa détermination à contribuer au rayonnement de l’expertise marocaine en propriété industrielle et en arbitrage dans le cadre de missions internationales confiées par l’Union Européenne et l’ONU, les banques de développement et les Etats, notamment dans l’accompagnement des systèmes juridiques des pays africains, conformément au nouveau cap africain fixé par SM le Roi Mohammed VI.

L’expert marocain fait part de sa volonté d’inviter dans les prochains mois l’Ordre des Experts Internationaux à tenir une session au Maroc.

A noter que la cérémonie de nomination s’est déroulée récemment en Tunisie, en marge d’une session de l’Ordre, en présence de son Président, Jacques Vialt.

Doté d’un siège à Genève, l’Ordre des Experts internationaux a pour objectif de proposer des experts reconnus et de confiance à tous les donneurs d’ordres et donneurs de missions.

Pour devenir membre, les candidats doivent justifier d’une expertise internationale et nationale reconnue et validée par leurs pairs, être en mesure de progresser dans le cadre de missions internationales et disposer d’une très grande intégrité, d’un cursus de formation supérieure adaptée aux missions de l’expert international et à son évolution.