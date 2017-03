Les médecins du secteur privé font grève le 30 mars

Les médecins du secteur privé devraient observer une grève le 30 mars, tout en excluant les cas urgents, les accouchements et la prise en charge des patients hospitalisés dans les cliniques.

Cette décision intervient en application des dernières résolutions de l’assemblé générale du Rassemblement syndical des médecins du secteur privé (RSMP) visant à « alerter les parties compétentes sur la nécessité de répondre aux revendications des médecins du secteur privé ».

On cite à la tête de ces revendications la préservation de la dignité du médecin et le respect de son image et de sa réputation. Dans ce sens, le président du RSMP, Said Agoumi a appelé à réviser la convention conclue entre le secteur privé et les institutions de l’assurance maladie obligatoire (AMO), vu qu’elle n’a pas été révisée depuis sa signature en 2006.