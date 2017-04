Les médecins en colère contre le professeur Mamoun Moubarak Dribi

Le professeur Mamoun Moubarak Dribi qui anime une émission de vulgarisation sur la psychologie sur les ondes de la chaine Med Radio a attisé la colère des médecins marocains. Ces derniers pointent du doigt les propos de l’animateur qui, selon eux, « jettent le doute sur le système de formation des facultés de médecine et sur le niveau de qualification des médecins marocains ».

Dans un communiqué publié le 27 avril 2016, le syndicat indépendant des médecins du secteur public accuse M.Dribi, spécialiste des sciences du comportement, de « faire douter du professionnalisme des médecins, d’inciter les citoyens à la haine et à la violence à l’égard des médecins, de décrédibiliser les responsables du domaine de la santé au Maroc et de créer un climat de conflit entre les pharmaciens et les médecins ».

Pour ces raisons, le syndicat appelle les ministères de l’enseignement supérieur, de la santé, les syndicats et les médecins à engager des poursuites judicaires contre Mamoun Moubarak Dribi et la chaine Med Radio qui diffuse son émission.

Aussi les médecins appellent la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à interdire les ondes à tout genre de « charlatanisme médical ». « Parce que la médecine est un métier noble qui s’exerce dans des endroits spécifiques », conclut le syndicat.