Mawazine 2017: Sami Yusuf, en concert d’ouverture le 12 mai et Nawal Al Zoghbi, le 14 mai

La scène Nahda sera inaugurée avec le concert du grand artiste Sami Yusuf et accueillera, le dimanche 14 mai, la diva libanaise Nawal Al Zoghbi, dans le cadre de la 16ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde qui aura lieu du 12 au 20 mai 2017.

Mawazine, « fidèle à sa vocation fondatrice, fait découvrir au public marocain les grands noms de la musique internationale et arabe avec différents styles et registres », indique un communiqué de presse de l’Association Maroc cultures.

Créé en 2001, le festival Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et une kyrielle d’artistes de renom.