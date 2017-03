Mawazine 2017: Demi Lovato enflammera la scène Souissi (Vidéo)

Une autre grosse pointure du showbiz se produira à Mawazine. Il s’agit de Demi Lovato, actrice et chanteuse américaine à succès qui sera en concert le 19 mai sur la scène de l’OLM Souissi.

Décrite comme Chanteuse, compositrice, actrice, avocate, philanthrope et femme d’affaires, Demi Lovato est un des noms les plus suivis sur les réseaux sociaux, avec plus de 37 millions de followers sur Twitter, 43 millions sur Instagram et plus de 38 millions de fans sur Facebook.

Ces vidéos clips atteignent facilement les cents millions de vues. Artiste multi-platine, son très attendu cinquième album « Confident », a été lancé en 2015. Après quelques heures de la sortie du premier single, « Cool for the Summer », la chanson a fait le tour du monde pour devenir rapidement numéro 1 sur iTunes dans 37 pays.

Lovato a composé la partition musicale et interprété le rôle féminin principale du long métrage féerique « Charming ». Elle a donné aussi sa voix pour interpréter « Smurfette » dans le prochain film d’animation, Schtroumpfs: The Lost Village, qui sortira en avril 2017.

Au-delà de la scène et des écrans, en 2013, le livre de Demi Lovato « Staying Strong: 365 jours par an », a été distingué best-seller par le New York Times, alors qu’elle lançait simultanément sa propre ligne de soins de peau Devonne by Demi.