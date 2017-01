Marrakech : Le Prince Moulay El Hassan inaugure le Musée Mohammed VI

Le Prince Moulay El Hassan a procédé, jeudi à Marrakech, à l’inauguration du “Musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau au Maroc“, une structure muséographique érigée sur 20.000 m2 et réalisée avec un coût global de l’ordre de 163 millions de dirhams.

Réalisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette structure muséographique vise à faire découvrir le génie marocain dans la gestion de l’eau et faire connaître le rôle historique des Habous “Fondations Pieuses” dans la régie de l’eau.

Il a été réalisé pour relever les dimensions spirituelles de l’eau et rendre hommage à l’œuvre de feu SM Hassan II, saluer la politique hydraulique de SM le Roi Mohammed VI, signaler les usages hygiéniques et rituels de l’eau et rappeler les usages économiques et techniques traditionnels de l’eau.

Cette structure muséographique s’assigne également pour objectifs de faire connaître le patrimoine juridique et de négociation dans le domaine de l’eau et d’apprécier la sagesse traditionnelle dans l’économie de l’eau et mentionner les croyances et les inspirations traditionnelles liées à cette denrée rare.

Ce musée est construit sur 20.000 m2, dont la superficie bâtie est de 3.533 m2 et celle couverte est de 6.105 m2. Les aménagements extérieurs s’étalent, quant à elles, sur une surface de 16.467 m2.

Le coût de construction de ce musée s’élève à 98 millions de dirhams tandis que le coût des équipements muséographiques s’élève à 65 millions de dirhams.

Il est prévu à côté du Musée, l’aménagement d’un parc où seront installés des équipements en rapport avec l’eau.