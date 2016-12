Marrakech parmi le TOP 20 des destinations préférées pour célébrer le Nouvel-An

La ville de Marrakech figure parmi le TOP 20 des destinations préférées des Français pour célébrer le Nouvel-An, selon une analyse réalisée par le comparateur d’hôtels trivago.fr, rendue publique jeudi.

L’analyse basée sur les recherches d’hôtels effectuées par les touristes français, fait ressortir que la ville de Marrakech occupe la 7-ème position dans ce classement. La ville ocre figure également parmi quatre destinations non européennes prisées par les Français lors des fêtes de fin d’année, en l’occurrence New York (5-ème), Dubaï (6-ème) et Bangkok (20-ème).

« Les Français n’hésitent pas à franchir les frontières de l’Europe avec New York et Dubaï arrivent sixième et cinquième du classement, tandis que Marrakech rafle la septième place », précise l’analyse.

Par ailleurs, la ville de Paris arrive en tête des destinations favorites des Français pour le Nouvel An, indique la même source, ajoutant que la capitale française fait un retour fracassant en tête de ce classement de fin d’année, puisqu’en 2015, elle n’était que troisième.

Pour célébrer la fin de l’année 2016, les Français sont prêts à dépenser 178 euros en moyenne pour une nuit d’hôtel en chambre double standard, indique la même source, ajoutant qu’ils commencent à organiser leur réveillon environ un mois et demi à l’avance, puisque la plupart des recherches, pour des séjours à l’hôtel compris entre le 30 décembre et le 1er janvier sont effectuées mi-novembre.