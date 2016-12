Marouane Lamharzi, le génie marocain de l’appli

Profil.

[quote font= »1″]Ingénieur, développeur d’applications et podcaster, Marouane Lamharzi Alaoui, est devenu le symbole d’une jeunesse marocaine très talentueuse.[/quote]

Lance Armstrong plantait, en 1969, le tout premier drapeau, américain, sur la Lune. Lui était le premier à envoyer, en 2014, le drapeau marocain dans l’espace. Lui, c’est Marouane Lamharzi Alaoui. Né en 1986 à Errachidia, ce jeune ingénieur aux multiples talents, réalisait son rêve de décrocher un diplôme en ingénierie informatique, de l’Ecole nationale de l’industrie minérale, après un baccalauréat filière sciences mathématiques.

Fasciné par les réalisations d’ingénieurs qui ont révolutionné le monde, comme Dennis Ritchie, inventeur du langage C, ou encore le codéveloppeur du système d’exploitation Unix, Linux Torvalds, Marouane Lamharzi tombait rapidement sous le charme de l’univers de l’invention et des nouvelles technologies. En quelques années seulement, il deviendra luimême une icône en matière de développement des applications au Maroc, mais aussi un célèbre podcaster.

Il suffit de rappeler que ce jeune homme est le créateur de Sybla Maroc, une application dédiée aux téléphones Android, qui sert à identifier automatiquement les appels entrants en provenance d’un numéro inconnu, ou non enregistré dans le répertoire, et affiche le nom, l’adresse et la ville de l’appelant. Cette appli a fait un carton auprès des utilisateurs, avec 100.000 téléchargements en 15 jours seulement, figurant, ainsi, parmi les meilleurs téléchargements sur Google Play.

Ascension fulgurante

Depuis, Marouane a multiplié les réalisations, notamment avec Carte. ma, l’unique site dans la zone MENA (Moyen Orient et Nord Afrique), offrant le service de Street View, ce qui permet aux internautes de se promener virtuellement depuis un ordinateur ou un smartphone. Mais Marouane ne se limite pas à l’invention, et s’aventure sur d’autres terrains comme le podcasting, ce qui en fait, justement, un personnage particulièrement intéressant. Avec sa série, qu’il a baptisée “Al Moaamara” (littéralement le complot), le jeune ingénieur déploie son intelligence, son immense culture, mais surtout son intelligence et sa créativité, pour prouver que l’on peut facilement créer des theories de complot à partir de réalités et faits documentés. Le tout façonné avec ironie et finesse technique, pour donner une produit de haute qualité, qui sera diffusé au prochain Ramadan sur une chaîne nationale. D’ailleurs, cette série, arrivée à son 4ème épisode, totalise près d’un million et demi de vues sur Youtube, ce qui a vallu à Marouane une nomination aux Maroc Web Award 2014, pour le prix du meilleur podcaster.

Et, malgré ses multiples activités, Marouane gère facilement son temps. «Je consacre le maximum de mon énergie et mon temps à mon projet Carte.ma et ce qui reste pour le podcasting et surtout la série “Al Moaamara”», nous confiet- il. Le secret? Marouane aime ce qu’il fait «Je vis de ma passion, naturellement j’ai envie d’améliorer et d’augmenterer les chances de réussite de mon projet. D’en savoir plus, d’en faire plus et de monter en compétences», nous explique-t-il.

Cette passion a conduit Marouane à entreprendre une manoeuvre qui a particulièrement attiré l’attention. Le jeune ingénieur lançait en 2014, depuis Londres, en Grande Bretagne, un ballon stratosphérique rempli d’hélium, en passant par le Sahara marocain, avant de s’envoler pour l’espace. La vidéo de l’opération avait comme premier but de porter le drapeau marocain jusqu’à la stratosphère, à plus de 40 kilomètres du sol.