Maroc – Zambie : Signature de 19 accords de partenariat économique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le président de la république de Zambie, SEM. Edgar Chagwa Lungu, ont présidé, lundi au palais présidentiel à Lusaka, la cérémonie de signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays.

S’inscrivant en droite ligne de l’orientation royale tendant à renforcer le partenariat Sud-Sud, ces accords constituent un cadre juridique approprié, à même de structurer une collaboration fructueuse aussi bien entre les gouvernements des deux pays, qu’entre leurs opérateurs privés.

Ils couvrent des domaines aussi divers que les consultations politiques, les services aériens, la protection des investissements, la finance, les assurances, l’enseignement, la formation, le tourisme, l’agriculture, la technologie, l’industrie, les mines et les énergies renouvelables.

A cette occasion, le président de la Chambre du commerce et de l’industrie de Zambie, M. Geoffrey Sakulanda, a prononcé une allocution devant SM le Roi et le président Edgar Lungu, dans laquelle il s’est réjoui de la visite du Souverain en Zambie qui a permis aux communautés d’affaires des deux pays de se retrouver et de discuter des opportunités de partenariat économique.