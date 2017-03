Le Maroc tente de réintroduire le vautour fauve

Le griffon va-t-il y laisser ses plumes ?

Le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) est décidé à protéger le vautour fauve. Un spécimen de cette espèce d’oiseau connu également sous l’appellation de griffon avait été capturé par des jeunes de la ville de Fnideq quelques jours après avoir été relâché, avec quatre individus, au djebel Moussa, dans la province limitrophe de Fahs-Anjra. Dans un communiqué rendu public le 16 février 2017, le HCEFLCD a révélé que sa direction provinciale de Tétouan, dont relève Fnideq, avait formulé une requête pour mener les investigations sur l’incident. “Le procureur général du Roi près le tribunal de première instance de Tétouan a ouvert une enquête approfondie”, précise-t-il.

Il faut dire que les défenseurs des animaux avaient crié haro à la publication des photos de la capture sur les réseaux sociaux. On y voit notamment une dizaine de jeunes forcer le vautour à étendre ses ailes. Semblet- il, c’est pour montrer son envergure. Dans certaines photos, l’oiseau est même empoigné par le cou. “Je ne crois pas que ces jeunes avaient vraiment dans l’idée du faire du mal au vautour, nous déclare le secrétaire général du groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc (GREPOM), Said Lahrouz. D’après ce que j’ai compris, ils voulaient simplement se prendre en photo avec lui. Ceci n’empêche qu’il faut sévèrement sanctionner toute personne s’étant rendue coupable de tels actes. Il en va de l’équilibre écologique de notre pays”.

Le GREPOM avait été le 7 février 2017, avec le HCEFLCD et l’association Barbary Macaque Awareness & Conservation (BMAC), plus connue pour son travail de protection du macaque de Barbarie dans la région du Rif, derrière l’opération de relâchage de cinq vautours fauves.

Des résultats en demi-teinte

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, qui se tient le 2 février de chaque année, le haut-commissariat voulait marquer le coup en réintroduisant une espèce qui n’avait plus nidifié dans la région depuis quelque deux décennies. “Aujourd’hui le Maroc est uniquement considéré comme un pays de passage pour le vautour fauve, nous explique M. Lahrouz. Jadis il lui arrivait souvent de pondre ses oeufs au djebel Moussa. Nous voulions voir si l’espèce parviendrait à se réadapter de nouveau.”

Les cinq vautours relâchés proviennent du jardin zoologique de la capitale, Rabat. A l’origine, il s’agissait de spécimens tombés malades au Maroc lors de leur migration.

Le zoo s’était de longues années durant occupé d’eux. A force, les oiseaux avaient fini par s’habituer à l’homme. “Je pense que c’est pour cela que le vautour capturé n’a pas eu peur des jeunes quand ils se sont approchés de lui, déclare M. Lahrouz. Un spécimen purement sauvage se serait sans doute enfui.”

Pour l’instant, l’opération du HCEFLCD semble donner des résultats en demiteinte. Outre le vautour capturé, un autre a été blessé. Après avoir été soigné, il a aussitôt été relâché au djebel Moussa. “Il faut souligner l’incroyable travail de suivi mené par Rachid Khamlichi, notre coordinateur dans le Nord, ajoute M. Lahrouz. C’est un véritable passionné, qui fait son travail uniquement par devoir. Il ne reçoit aucune compensation en contrepartie de ce qu’il accomplit.”

Des espèces en voie de disparition

Actuellement, le GREPOM prépare une opération de sensibilisation qui ne concerne pas seulement le vautour mais toutes les espèces d’oiseaux au Maroc. Sont essentiellement visées celles en voie de disparition. “Des espèces entières disparaissent de notre pays pour la simple raison que les gens n’en savent rien, regrette M. Lahrouz. Prenez par exemple la grande outarde. C’est devenu un oiseau fort rare aujourd’hui au Maroc. Depuis longtemps il est massacré car on le prend pour n’importe quel autre oiseau destiné à la chasse. C’est pourtant une espèce qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre écologique dans la zone de Tahaddart, dans la préfecture de Tanger- Asilah. Nous essayons, en coordination avec le HCEFLCD, de rendre les gens conscients de l’importance de la préservation de nos écosystèmes nationaux. Avec l’opération Zéro Mika, grâce à laquelle nous sommes aujourd’hui complètement parvenus à éradiquer les sacs en plastique, nous avons là la nette illustration que quand on veut vraiment, on peut.”

Le GREPOM est affilié depuis 2014 à Birdlife. Ce réseau international, basé dans la ville de Cambridge, au Royaume-Uni, réunit des organisations non gouvernementales de plusieurs pays spécialisées dans la défense et la protection des oiseaux. Grâce à ce maillage, le GREPOM peut aujourd’hui mener des projets d’envergure internationale.

C’est l’une des rares associations du genre à le faire en Afrique. “Il est toujours important, surtout dans notre domaine, de coordonner avec les associations des autres pays, insiste M. Lahrouz. La raison en est simple, c’est que beaucoup d’espèces sont transnationales, à l’instar justement des vautours fauves. Si l’on ne travaille pas ensemble, si l’on ne met pas côte à côte nos potentialités respectives, nos efforts seront vains et ne serviront à rien.”

La fin de l’hiver s’annonçant le 21 mars 2017, les vautours relâchés par le HCEFLCD devraient en principe s’en aller en Europe. Là, ils devraient séjourner pendant tout le printemps et l’été avant de peut-être retourner au Maroc en septembre 2017 lorsque le climat devrait recommencer à refroidir dans le Vieux Continent. C’est là qu’on saura si l’opération est ponctuée de réussite. Qui sait, nos vautours pourraient convaincre leur congénères d’outre-Gibraltar de venir eux aussi passer l’hiver au chaud au pays?.