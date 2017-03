Maroc Telecom lance une offre Internet Haut débit par satellite « VSAT » au Maroc

Maroc Telecom a annoncé mardi le lancement de son offre Internet haut débit par satellite « VSAT« , destinée à ses clients résidentiels, entreprises & professionnels, devenant ainsi le premier opérateur global national à proposer cette offre avec une couverture totale du territoire marocain.

Dans un communiqué, le groupe de télécoms a fait savoir qu’il propose à ses clients une large gamme de formules haut débit allant jusqu’à 20 Mbps, notant qu’il présente le service VPN par satellite, pour assurer une connexion privée virtuelle entre plusieurs sites éloignés avec des débits allant jusqu’à 6 Mbps, à ses clients entreprises.

L’Internet par satellite est un mode d’accès au réseau Internet via une transmission satellitaire ne nécessitant pas de réseau terrestre, permettant ainsi de bénéficier d’une connexion stable et performante même dans les localités les plus éloignées du Maroc, a expliqué la même source.