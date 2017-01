Le Maroc officiellement de retour au sein de l’Union Africaine

Victoire historique. Le Maroc a officiellement fait son retour au sein de l’Union Africaine (UA), ce lundi 30 janvier. Une écrasante majorité de pays africains a soutenu le retour du royaume au sein de l’Union Africaine (UA), lors du 28ème sommet de l’organisation continentale tenu dans la capitale de l’Ethiopie Addis-Abeba. En effet, trente-neuf pays se sont exprimés en faveur du retour du Maroc à l’UA.

Pour rappel, le Maroc avait remis, le 16 septembre 2016, sa demande d adhésion à la commission de l’UA. Il a mené également une grande offensive diplomatique depuis plusieurs mois pour faciliter son admission et contrer les tentatives d’empêcher son retour. Ces tentatives, initiées principalement par l’Algérie et ces derniers alliés comme l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, se sont poursuivies même quelques heures avant la décision finale en faveur du Maroc.