« Le Maroc que j’ai vécu », de Abdelouahed Radi

Voici quelques semaines, le 11 février 2017, Abdelouahed Radi a présenté au 23ème SIEL (Salon international du livre et de l’édition), à Casablanca, son livre “Le Maroc que j’ai vécu”. Un gros pavé de quelque 800 pages articulé autour d’une vingtaine de chapitres avec 76 photos. Un livre? Plutôt une autobiographie d’une personnalité de premier plan des décennies passées. Militant associatif au départ, Abdelouahed Radi a été happé par la politique et il y est resté, pleinement, au sein de la formation istiqlalienne puis de l’UNFP et de l’USFP. Un parcours complété par des responsabilités institutionnelles: parlementaire dans toutes les législatures depuis 1963, président de la Chambre des représentants, ministre de la Coopération et secrétaire général de l’Union arabo-africaine, conclue entre le Maroc et la Libye (1984-86).

“J’assume ma subjectivité”

Une vie, donc, ou plutôt plusieurs vies. En livrant cet ouvrage préparé durant deux ans avec le concours de Hassan Nejmi, poète, journaliste et ancien président de l’Union des écrivains du Maroc, c’est une mise en perspective d’une partie de l’histoire et de la vie politique, avec ses soubresauts, ses spasmes et même ses crises.

Abdelouahed Radi ne livre pas de secrets d’État, estimant qu’il s’en tient à une stricte obligation de réserve. Il reconnaît ainsi que bien des choses ont été passées sous silence… Pour autant, il a tenu à témoigner pour aider les historiens mais aussi pour se démarquer d’un certain nombre d’écrits incomplets de responsables qui n’ont pas résisté à des règlements de comptes. “J’assume ma subjectivité”, me confiet- il lors d’une rencontre de trois heures à son domicile. Il ajoute aussi qu’il a voulu réagir face à la situation politique actuelle, marquée par la dévalorisation de la politique, des acteurs et des moeurs.

Il s’élève contre une “sorte de nihilisme, de cynisme”, comme si l’on était condamné à ne rien faire. Un état d’esprit qui tourne le dos à celui des générations précédentes celle de la lutte pour l’indépendance et celle qui lui a succédé. Il explique longuement le rôle de Mohammed V, Allal el Fassi, Mohamed Belhassan El Ouazzani dès les années trente, puis celui de la deuxième génération: Moulay Hassan, intronisé en 1961; Mehdi Ben Barka, Abderrahim Bouabid; enfin, celui de “sa” génération lors du demi-siècle écoulé. Il raconte les difficultés de l’entreprise pour un pouvoir démocratique avec ses luttes, le développement économique et social insuffisant avant d’arriver à la séquence actuelle du changement, consacré par la Constitution de 2011.

“Moi, j’ai vécu dans un autre Maroc”, confie-t-il. Et il a tenu à en rendre compte, par ordre chronologique, suivant les étapes de sa vie. Une enfance difficile, à la campagne, avec la perte de ses parents dès son jeune âge. Une adolescence studieuse et engagée dans le monde associatif avec le bac au lycée Moulay Youssef de Rabat, puis la Sorbonne à Paris pour des études de lettres et de philosophie. Le retour au Maroc, à l’Université, couplé à la poursuite de son engagement dans les rangs de la formation socialiste.

Attitude centriste

Au sein de ce parti, sa position présentait toujours ce double trait: la proximité avec Abderrahim Bouabid et une attitude “centriste”, difficile à tenir dans un parti traversé par des influences divergentes et maximalistes jusqu’au congrès de 1975 optant pour l’option démocratique.

Quelles personnalités ont marqué son parcours? En pole-position, sans conteste, Mehdi Ben Barka et Abderrahim Bouabid avec lesquels il partageait des ferveurs progressistes et de modernité; à ses yeux, tous deux avaient un leadership naturel conjugué à du charisme et à la force des convictions militantes. Il a aussi du respect pour Allal el Fassi, dont il reconnaît la magistrature morale et politique dans la genèse et la cristallisation du Mouvement national.

Mais, pour le reste, il observe un silence embarrassé. Quant à ses relations avec le Méchouar, elles n’ont pas été d’une grande simplicité tout au long des décennies. Il a connu le prince héritier Moulay Hassan en 1958 alors qu’il était encadrant dans les chantiers de la Route de l’Unité. Élu membre dirigeant de l’UNEM en 1962, c’est Ben Barka qui le désigne pour se présenter et se faire élire en mai 1963 dans le premier parlement post indépendance –il a vingt-huit ans. A côté des ténors, il fait sa place et se fait remarquer par Hassan II lors du débat sur la motion de censure d’avril 1964. Le Roi fera ce constat à ses proches: “Si on en avait dix comme Radi…”

Négociation avec le Palais

La répression d’Oufkir, il connaît: il avait été arrêté avec 5.000 autres militants lors du “complot” de juillet 1963 – il a même été torturé dans les locaux du sinistre Derb Moulay Cherif. Émissaire de confiance du Roi auprès de Abderrahim Bouabid et vice-versa, Abdelouahed Radi a soutenu avec le leader de l’USFP, au sein de ce parti, le principe de la négociation avec le Palais après les deux tentatives de coup d’État de 1971 et 1972: “Il faut sauver le pays et dialoguer avec le Roi.’’ Une position qui a conduit à la création de la Koutla, mais n’a pas permis de former un gouvernement.

Participationniste? Abdelouahed Radi l’est assurément, éloigné d’un certain maximalisme (Fqih Basri…). Sa ligne a porté ses fruits; elle a été consacrée par le cabinet d’alternance dirigé par Abderrahmane Youssoufi (1998-2002). Hassan II, qui le connaissait bien, lui a fait ce compliment en 1984 en le nommant secrétaire général de l’UAA: “Je t’ai choisi parce que tu es souple mais intransigeant sur les principes”