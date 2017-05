Le Maroc invité d’honneur au Forum parlementaire de la CEDEAO

La Chambre des représentants participera en tant qu’invitée d’honneur au Forum parlementaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui se tiendra, du 03 au 05 mai à Niamey, à l’initiative de l’Assemblé nationale du Niger.

Le Maroc sera représenté à ce forum, initié sous le thème: « Coordination du cadre politique et juridique de la technologie de l’information et de la communication dans l’espace de la CEDEAO pour le développement », par une Délégation conduite par le vice président de la Chambre des représentants, Mohammed Ouzzine, indique un communiqué de la Chambre.

Ce Forum, qui connaîtra la participation d’acteurs régionaux et internationaux, examinera des thématiques portant sur le rôle des parlements dans la construction d’une société du savoir pour un développement durable, les politiques nationales dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication dans la CEDEAO et la réalité et les défis de la coordination entre les politiques des Etats africains en matière de technologie de l’information et de communication, précise le communiqué.

Il portera également sur l’économie numérique, la technologie de l’information pour le développement, ainsi que sur la gouvernance et la sécurité du réseau internet, ajoute la même source.

Les travaux de ce Forum seront clôturés par un accord sur la coopération technique entre les délégations participantes.

Créée en 1975, la CEDEAO, dont le siège est basé à Abuja (Nigeria), est une organisation intergouvernementale qui regroupe 15 pays d’Afrique de l’Ouest ayant pour but principal de promouvoir l’intégration économique et sociale entre ses Etats membres.