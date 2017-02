Le Maroc condamne l’attaque abjecte d’une frégate saoudienne au Yémen

Le Maroc condamne fermement l’attaque abjecte, dimanche dernier, d’une frégate saoudienne en patrouille à l’ouest du port de la ville de Hodeida au Yémen, faisant plusieurs morts et blessés parmi son équipage, a annoncé le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

“Le Royaume du Maroc, tout en exprimant ses plus sincères condoléances et compassion au gouvernement et peuple saoudiens, réaffirme sa solidarité totale et continue avec le Royaume d’Arabie Saoudite et l’approbation de ses efforts pour la préservation de la légalité au Yémen”, indique le ministère dans un communiqué.

“Le Royaume du Maroc appelle également à l’arrêt immédiat de ces agressions infâmes qui violent le droit maritime et impactent de façon négative l’acheminement des aides humanitaires en faveur du peuple yéménite frère”, relève le communiqué, soulignant que ces agressions sont “en opposition avec les démarches internationales d’aboutir à une solution politique de la crise au Yémen, conformément aux dispositions de la résolution du Conseil de sécurité 2216″.