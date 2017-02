Le Maroc et le Chili animés d’une volonté commune de développer la coopération bilatérale

Le Maroc et le Chili sont animés d’une volonté commune de renforcer et de développer leur coopération bilatérale, au service de la paix et du bien-être des deux peuples, a souligné, mardi à Rabat, le président de la Chambre des députés du Chili, Osvaldo Andrade Lara, en visite au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire chilienne.

« Nous sommes déterminés à renforcer la démocratie, la paix et le bien-être de nos peuples », a-t-il ajouté au terme d’une réunion avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Qualifiant cette réunion de « fructueuse et importante », M. Andrade Lara a loué les liens qu’entretiennent le Maroc et le Chili, tout en rappelant la visite qu’il a effectuée à la ville de Laâyoune et durant laquelle il s’est informé de la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans différents domaines.

Pour sa part, M. Benchamach a indiqué que ces entretiens ont permis de tracer une feuille de route dont l’objectif est de construire ce partenariat solide, notant que les conditions et ingrédients d’un tel partenariat sont disponibles et que les relations entre les deux pays entrent dans « une étape très prometteuse ».

La visite qu’effectue la délégation parlementaire chilienne au Maroc intervient dans le cadre de la continuité des conclusions émanant de la visite de travail qu’avait effectuée M. Benchamach à la tête d’une délégation de la Chambre de conseillers à la capitale chilienne Santiago depuis quelques semaines, a-t-il relevé.

L’ensemble de ces visites et rencontres ont pour ambition d’investir les perspectives prometteuses initiées au niveau des relations bilatérales, a-t-il ajouté, soulignant que la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Chili en 2004 a jeté les bases d’un processus de partenariat et de relations fructueuses et solides entre les deux pays.

Dans ce sens, il a relevé l’existence d’une volonté politique au plus haut niveau, exprimée à maintes reprises par SM le Roi et Son Excellence la Présidente de la République du Chili, de beaucoup de points en commun entre les deux pays et, surtout, d’opportunités favorisées par l’emplacement géostratégique du Maroc, fort de sa profondeur africaine et trait d’union entre la Méditerranée et l’Atlantique, et du Chili en tant que pays émergeant en Amérique latine.