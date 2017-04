Le Maroc a attiré 5.000 multimillionnaires en 2016

Le Maroc, a attiré en 2016 quelque 5.000 multimillionnaires contre 4000 l’année précédente.

C’est ce qu’a relevé le cabinet d’études sud-africain New World Wealth, qui vient de publier sa dernière étude sur le tourisme des millionnaires en Afrique.

Le royaume se positionne ainsi comme le deuxième pays le plus visité par les super-riches durant les douze mois allant d’octobre 2015 à septembre 2016. Les destinations les plus prisées par les très riches au Maroc sont Casablanca et Marrakech.

Globalement, 48.000 super fortunés ont visité le continent africain en 2016, contre 43.000 l’année d’avant.

Par ailleurs, arrive en tête de ce classement l’Afrique du Sud qui a reçu 15.000 richards, suivi par le Botswana (4.000), le Kenya (4.000), Maurice (3.000), Seychelles (3.000), la Tanzanie (2.000), l’Egypte (2.000), l’Ouganda (1.000), la Zambie (1 .000), le Mozambique (1.000), et le Nigeria (1.000).

Selon les critères du cabinet, les ultra-riches sont des personnes possédant des fortunes de 10 millions de dollars au moins, en dehors de la valeur de leurs résidences principales.