Quand Mariah Carey fait une surprise d’anniversaire à un manager marocain

C’est une histoire hallucinante qui s’est déroulée entre Rabat et Los Angeles. Moufid Sbaï, manager marocain d’artistes comme Leila Ghofrane et Hamid Bouchenak, pour ne citer que ceux-là, a reçu une extraordinaire surprise pour son anniversaire en ce mois de janvier. Mariah Carey, herself, lui a souhaité joyeux anniversaire sur son compte twitter.

La nouvelle a fait le buzz. Elle a été reprise par nombreux médias maghrébins. Le déclenchement de cette surprise d’anniversaire signée Mariah Carey, est venue par le biais du coach sportif personnel de la star, un ami d’enfance de Moufid Sbai, installé depuis aux Etats-Unis.