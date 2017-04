Marathon des Sables: Le Marocain Rachid El Morabity vainqueur de la 32ème édition

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté vendredi la 32ème édition du Marathon des Sables (MDS), organisée du 07 au 17 avril au sud marocain, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

A l’issue de la 5ème et dernière étape chronométrée, courue sur une distance de 42,2 km, entre Jebel El Mraier et Jebel Merdani, le désormais quintuple champion du MDS (19h15min24sec) a devancé, au général, son frère cadet Mohamed (19 :38.22) et le Britannique Thomas Evans (19:49.34). Un autre Marocain Abdelaziz Baghazza (20:35.54) a occupé la quatrième place.

Au classement de l’étape, Rachid El Morabity (03:10.09) est rentré, encore une fois, devant son frère Mohamed (03:10.16) et son compatriote Aziz El Akad (03:11.20).