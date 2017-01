Maraboutisme sauvage

À croire l’hagiographie des saints et des légendes, parfois abracadabrantes de leur culte, le soufisme est né aussitôt après l’hégire sous forme de mysticisme de la pauvreté et de la méditation. Prôné par différents «maîtres», il venait en réaction à la disparition des valeurs et des moeurs dans l’environnement de l’époque due à l’isolement scolastique des docteurs de la loi musulmane et les abstractions qu’ils ont introduites dans l’islam.

On dit que c’est l’imam Jounayd al Baghdadi (298/910 de l’hégire) qui a introduit le soufisme au Maroc. Son extension a été favorisée par les Almohades pour mieux asseoir leur pouvoir auprès des autochtones berbères. Le succès de l’épandage pouvait s’expliquer par la proximité des constructions conceptuelles soufies avec les réponses de l’ancienne religion berbère.

Ainsi la population marocaine s’était raccrochée à ces mystiques de la pauvreté qui avaient jeté le fondement du soufisme. Dans la traînée du soufisme, plein de personnes sont venues planter leurs marabouts. Cela arrangeait bien le pouvoir en place, qui pour dominer la population et la laisser dans l’ignorance, favorisait le culte des saints, des marabouts et des confréries.

Depuis, les «Moulay Marabout» et les «Sidi Saint» n’ont pas cessé de progresser. De Moulay Bouchaib au 13ème siècle, en passant par Moulay Abdelkader Jilali pour arriver au Cheikh Sidi Mohamed Ben Slimane Jazouli, le Maroc a vue s’instituer une ribambelle de «Saints hommes» qui venaient garnir davantage les croyances et l’imaginaire du petit peuple marocain mais aussi ceux des moins petits.

À ce carambolage de saints, on pourrait ajouter les «majdoubs» qui crachent sur nos têtes la baraka ou la guérison. Ils constitueront tous le fil de couture de la cohésion psychique des groupes et des sectes et leurs représentations mystiques collectives. Dans les pratiques de ces croyances, le rite prend une expression psychique pour écarter la peur, l’angoisse, l’incapacité et l’échec.

La population, dans ses croyances profondes, attribuait à chaque marabout, à chaque cheikh et à chaque Sidi un bienfait spécifique, un pouvoir magique ou une capacité surnaturelle. Ainsi si vous êtes dans la mélasse, Moulay Abdelkader est là pour vous tirer d’affaire. Si madame Délaissée veut saper la capacité érectile de monsieur Papillon, rien de plus simple. Un cadenas fermé à la Zaouia de Moulay Brahim et les pannes sexuelles vont tomber sur l’infidèle comme la vérole sur le bas clergé d’antan.

Si ces petites croyances qui constituent un refuge et un moyen de gérer ses angoisses peuvent réguler à leur manière l’individu et son groupe, d’autres plus sauvages et horribles viennent ternir l’image d’un Maroc qui fournit aujourd’hui un effort colossal pour la soigner.

Une vidéo virale sur les réseaux montre comment une pauvre chamelle a été massacrée, torturée et tuée de la façon la plus abjecte par une foule de sauvages en offrande au même Moulay Brahim. Ce saint avait le pouvoir surnaturel de faire fuir les oiseaux ravageurs des récoltes et soigner les problèmes de stérilité. Le surnaturel du saint homme a dérivé aujourd’hui en pensée barbare: boire le sang chaud de la chamelle massacrée soigne la stérilité.

Ce Massacre est bien entendu exécuté sous l’oeil présent de l’autorité locale et des notables de la région et d’ailleurs. A quand une loi sévère pour la protection des animaux contre la sauvagerie des sauvages?