Manifestations successives dans les provinces du Rif

Al Hoceima la frondeuse

Le Rif retrouve peu à peu le calme. La région a connu, le dimanche 5 février 2017, des affrontements entre riverains et policiers. C’est la deuxième fois en un mois que la police intervient contre des manifestants dans le Rif. Dans les deux rangs, on compte de nombreux blessés. Dans le village de Boukidan, si- tué dans la province rifaine d’Al-Hoceï- ma, 27 policiers ont été atteints par des jets de pierre d’après la direction de la police. Des arrestations ont été réalisées. Le lundi 6 février 2017, le ministre dé- légué auprès du ministre de l’Intérieur, Cherki Drais, s’est rendu dans la ville d’Al-Hoceïma, chef-lieu de la province éponyme, pour se réunir avec les ins- tances élues et les représentants des services extérieurs. C’est son deuxième déplacement en moins de quatre mois dans le Rif. Dans une dépêche, l’agence de presse nationale, la Maghreb arabe presse (MAP), rapporte que M. Drais a notamment réaffirmé les bienfaits du dialogue dans la recherche de solutions aux attentes des citoyens.

Le ministre, cite par ailleurs la dépêche, a assuré les populations du Rif de la sollicitude du roi Mohammed VI à leur égard. Sur place, son intervention aurait fait mouche. “Je peux vous assurer que la situation est normale dans le Rif, nous indique Mo- hammed Ahaddad, journaliste du quoti- dien Al-Massae qui se trouvait sur place au moment des affrontements. Il ne faut surtout pas croire tout ce qu’écrivent les médias.”

Un environnement d’apaisement

Dans les rangs des manifestants, l’appel au calme est également de mise. Dans un communiqué daté du mercredi 8 fé- vrier 2017, “le mouvement populaire à Al-Hoceïma”, comme il se désigne, a mis l’accent sur le dialogue comme moyen “civilisé”, écrit-il, pour réaliser les reven- dications des populations du Rif. Il a par ailleurs ouvert la voie à toute initiative “sérieuse” et “responsable”, souligne-t- il, visant à dénouer la situation. Le lea- der du mouvement, Nasser Zafzafi, a mis l’accent sur la nécessité de créer un environnement d’apaisement afin de le- ver ce qu’il appelle “l’embargo psycho- logique”. “La visite du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur doit aller dans le sens de l’apaisement de la situa- tion”, déclare-t-il.

Pour sa part, le Parti authenticité et mo- dernité (PAM), dont le secrétaire régio- nal, Omar Zerrad, préside le conseil pro- vincial d’Al-Hoceïma, a regretté dans un communiqué, le lundi 6 février 2016, les incidents dans la région. Déjà au début des manifestations en octobre 2016, il avait apporté son soutien aux reven- dications de la population. Dans son communiqué, il a dénoncé le recours à la force contre des manifestants “paci- fiques”, souligne-t-il. Il a en outre appelé le gouvernement à régler les problèmes économiques et sociaux de la population et à l’accélération de la mise en oeuvre du projet de développement spatial de la province d’Al-Hoceïma. “Les jeunes de la région n’ont pratiquement aucune perspective, expose une source locale du parti. C’est normal qu’ils sortent dans la rue pour manifester leur ras-le-bol.”

Même son de cloche dans les rangs de la société civile locale. Coordinateur sortant du Mouvement pour l’autono- mie du Rif, Khamiss Boutakmante décrit une situation catastrophique pour les habitants de la région. “Dans certaines zones, il n’y a pratiquement ni routes, ni écoles, ni rien, nous déclare-t-il. Tenez par exemple, pour étudier à l’université, nous les Rifains sommes obligés d’aller dans d’autres régions. Par ailleurs, en raison des bombardements chimiques espagnols qui nous avaient ciblés pendant la guerre (1921-1926, ndlr), nous connaissons parmi les plus importants taux de cancer de tout le pourtour de la mer Méditerranée. Pourtant, pour nous soigner, nous sommes obligés d’aller à la capitale, Rabat, distante de quelque 500 km. Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas un seul centre hospitalier universi- taire (CHU) dans tout le Rif.”

Revendications légitimes

D’aucuns insistent cependant qu’il s’agit d’une situation commune à beaucoup d’autres régions du Maroc. Dans le Rif même, les habitants des zones les plus concernées n’auraient en fait même pas manifesté, affirme Nourdin Moudian, député du Parti de l’Istiqlal (PI) dans la province d’Al-Hoceïma. “Bien sûr qu’il est du droit de tout le monde de mani- fester, d’autant qu’il s’agit de revendi- cations légitimes, mais j’ai comme l’im- pression qu’on est en train de surfer sur quelque chose de dangereux, nous dé- clare-t-il, en référence à la date choisie par le mouvement populaire à Al-Hoceï- ma pour manifester, qui correspond au 54ème anniversaire de disparition de Mo- hamed ben Abdelkrim El Khattabi, héros de la résistance dans le Rif pendant la guerre contre l’Espagne et la France et éphémère “président” d’une république dans la région. J’ai vu des drapeaux qui ne sont pas ceux du Maroc (certains ma- nifestants ont brandi des drapeaux de la République du Rif, ndlr) et entendu des slogans hostiles à notre intégrité territo- riale. Il faut rester vigilants.”

C’est là une accusation faite aux mani- festants depuis le début du mouvement populaire en octobre 2016. Lors de leur première sortie, certains riverains avaient appelé à la séparation du Rif. Maintes fois cela dit, le mouvement populaire a pris ses distances avec ces revendica- tions. Il insiste sur la nature purement sociale et économique de sa lutte. “Ce n’est que de la propagande, s’insurge M. Boutakmante. Jamais le mouvement po- pulaire n’a pris de position dans ce sens.” Les premières manifestations ont débu- té en octobre 2016 après qu’un pois- sonnier de la région, Mouhssine Fikri, ait été broyé par une benne à ordures en présence d’agents de l’autorité. De Tanger à Lagouira en passant par toutes les autres villes du Maroc, des milliers de personnes sortent manifester. Mais les protestations durent à peine un week- end. Dans le Rif, elles se prolongent. Il faut dire que la région a des relations compliquées avec le pouvoir depuis l’in- dépendance en 1956. “Au Rif, on sent parfois qu’on vit sous embargo sécuri- taire”, commente M. Boutakmante.

Intérêt et sollicitude

La situation change cependant sous Mohammed VI. Quelques mois après son intronisation en 1999, le nouveau roi réalise un de ses premiers déplace- ments nationaux dans le Rif. Aujourd’hui encore, il se rend souvent dans la ré- gion, principalement pour passer ses va- cances annuelles, comme l’illustrent les “selfies” qu’il y prend chaque été avec les riverains. Comme le soulignait déjà en mars 2016 M. Drais pendant l’instal- lation du nouveau gouverneur de la pro- vince d’Al-Hoceïma, Mohammed Zhar, Mohammed VI n’a cessé d’entourer le Rif de son intérêt et de sa sollicitude.

On peut notamment citer le programme de développement spatial Al-Hoceïma, Manarat Al-Moutawassit (Al-Hoceïma, ville phare de la mer Méditerranée, en langue arabe), lancé en 2015 dans la ville de Tétouan, ou à Nador le projet d’aménagement du site de la lagune de Marchica.

Par ailleurs, à travers l’Instance equité et réconciliation (IER), l’Etat marocain a soldé l’héritage des années de plomb. Un grand nombre de victimes, sinon leurs familles, ont été indemnisées. Un effort plus soutenu doit cependant être consenti dans la mise en oeuvre des pro- jets dans la région, à en croire M. Mou- dian. Ce dernier affirme que les députés n’ont même pas la possibilité d’avoir ac- cès à la teneur des programmes. “L’Etat doit nous associer davantage à ses pro- jets dans la région”, nous déclare-t-il. A quelques semaines du printemps, le temps se prête actuellement dans le Rif plus à la beauté. D’aucuns craignent ce- pendant qu’une tempête ne soit en train de sourdre