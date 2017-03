Les manifestations d’Al Hoceima de plus en plus violentes

Les leçons à tirer

Des blessés, des interpellations, des dégâts matériels importants: voilà le premier bilan des incidents qui se sont produits dans la province d’Al Hoceima. Pas de chance, voici cinq mois, c’était encore plus dramatique avec le décès d’un poissonnier, Mohcine Fikri, écrasé dans une benne à ordure dans les conditions connues de tous. Cette fois-ci, les manifestants ont franchi un palier dans l’échelle de la contestation en brûlant cinq véhicules, dont une estafette de la police, et en caillassant ensuite les immeubles d’habitation des fonctionnaires de la Sûreté nationale.

Pourquoi en est-on arrivé là? Le dispositif en place est-il encore inadapté et peu efficient par rapport aux atteintes à la sécurité publique et aux exigences de la protection des personnes des personnes et des biens? Le gouverneur de la province, Mohamed Zhar, a été relevé de son commandement pour être rappelé à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. Voilà la seule mesure publique annoncée par Mohamed Hassad, responsable de ce département, mardi 28 mars 2017. Et après? Le gouverneur mis en cause –ce n’est pas une mesure de promotion en l’occurrence– a-t-il démérité? Doit-il être sacrifié et lâché comme en pâture pour tenter de satisfaire une grogne venue d’en bas? Il n’est pas isolé, mais s’activant dans un cadre institutionnel avec une hiérarchie au-dessus de lui allant du wali de région jusqu’à l’administration centrale à Rabat. Que lui reproche-t-on qui justifie un tel reclassement?

Mais, au-delà de ce fait, d’autres interrogations persistent. La première, c’est que la grande mobilisation des ressources budgétaires par l’État, voulue par le Roi, n’a pas encore porté ses fruits. Les attentes et les frustrations pèsent de tout leur poids dans le climat social actuel. Ce territoire reste déshérité, enclavé et les conditions de vie des habitants restent encore dans le seuil de la pauvreté et de l’exclusion. Le modèle inclusif de progrès social et de développement est annoncé; il peine à s’affirmer et à s’articuler dans cette région.

Instaurer un nouveau climat: voilà l’un des soucis aujourd’hui, a déclaré le ministre de l’Intérieur. Mais pourquoi ne s’y est-on pas attelé depuis des lustres? Cette population-là, on le sait, a subi bien des épreuves. Sans remonter au-delà du tremblement de terre de février 2004, elle reste encore passablement marquée par des ressorts psychologique, culturels ou autres; elle a également été secouée et divisée par la rivalité entre le PAM et le PJD, laquelle a laissé des traces et bien des contentieux vivaces.

Comment compenser tout cela et réunir les conditions d’adhésion à un projet régional commun? Ce qui manque c’est peut-être une adaptation des instruments d’intervention de l’État et des collectivités locales dans le programme d’action de la province d’Al Hoceima. Dans cette même ligne, il est difficile de ne pas évoquer d’autres pistes incontournables pour transcender la présente situation et arriver à mettre sur pied, en lieu et place d’un cercle vicieux, un autre cercle, vertueux celui-là. Cela veut dire quoi? Des élus irréprochables ayant la confiance de leurs administrés, une administration territoriale pénétrée de sa mission et au service des citoyens dans l’esprit du discours royal d’octobre 1999 à Casablanca sur le “nouveau concept d’autorité”.

Il faut y ajouter la doctrine de la gestion sécuritaire de préservation de l’ordre public et de la légalité. La chaîne fonctionne- t-elle dans des conditions satisfaisantes et opératoires? On veut bien le croire, mais il importe aussi de regretter que les moyens restent insuffisants en ressources humaines et en équipements. Et la stabilité, couplée à un climat différent d’écoute des citoyens et de prise en charge de leurs besoins pourront alors couronner le processus d’implication de tous dans le développement de la province d’Al Hoceima