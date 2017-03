Mamoune Amrani Marrakchi, président de la fédération marocaine de spéléologie

A l’assaut des grottes

Ce n’est pas parce que vous êtes quelquefois allé vagabonder dans une grotte que vous pouvez pour autant vous prétendre spéléologue. Autrement, vous risqueriez d’être repris par Pr Mamoune Amrani Marrakchi. “Il y a une grosse différence entre la spéléologie et ce que j’appelle la grottologie, nous explique-t-il. Vous pouvez très bien aller vous promener dans une grotte et en profiter pour faire un peu d’exercice; je n’ai rien contre, c’est même une excellente chose pour la santé. Par contre, la spéléologie, c’est une autre paire de manche. Comme son nom l’indique, c’est d’abord une science, et pour être spéléologue, il faut nécessairement avoir un objectif scientifique en point de mire. Cela, il faut le préciser.”

Enseignant-chercheur à l’Université Hassan- II de la ville Casablanca, Pr Amrani Marrakchi est sans doute la personne la mieux indiquée au Maroc pour parler de spéléologie. Depuis 1989, il préside l’Association marocaine de spéléologie (AMS), qu’il a lui-même fondée.

C’est la deuxième plus ancienne association du genre en activité au Maroc après l’Association spéléologie d’Agadir (ASA), basée comme son nom l’indique dans la ville d’Agadir. Pr Amrani Marrakchi est par ailleurs derrière la mise en place, en 2014, du Centre universitaire de formation en spéléologie de l’Université Hassan-II. Il s’agit de l’unique centre de formation en spéléologie d’Afrique. C’est Pr Amrani Marrakchi qui personnellement avait réussi à convaincre l’OCP Fondation de financer son équipement. Certains téléspectateurs se souviennent, en outre, de l’émission Les Mille et une grottes du Royaume qui de 2005 à 2009 passait sur la chaîne 2M. Pr Amrani Marrakchi en a été l’auteur et le co-réalisateur. On ne peut, pour le moins, pas dire qu’il n’est pas passionné. “Il s’implique à fond dans ce qu’il fait, témoigne, admirative, la trésorière de l’AMS, Imane Amine. Nous nous connaissons depuis que j’étais son étudiante à l’Université Hassan-II et c’est une personne qu’on ne se lasse jamais de côtoyer. C’est un exemple de persévérance et d’opiniâtreté.”

Patrimoine naturel

Depuis le samedi 18 mars 2017, Pr Amrani Marrakchi préside également la Fédération marocaine de spéléologie (FMS). Cette nouvelle fédération, qui compte quelque 8 associations dont l’intéressé a lui-même fondé certaines, ambitionne de promouvoir la spéléologie au Maroc. “La spéléologie tient une place importante à plusieurs niveaux, explique Pr Amrani Marrakchi. D’abord, saviez-vous que nos principales ressources hydriques proviennent des profondeurs? Nous pouvons, en promouvant les valeurs de la spéléologie, qui se conjuguent à la préservation du patrimoine naturel, contribuer à protéger les eaux nationales. Il faut par ailleurs savoir que nos grottes renferment des trésors de biodiversité. Vous pouvez par exemple trouver, en explorant une grotte X, une faune et une flore endémiques. Imaginez! Une espèce que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs! Enfin l’exploration des grottes participe de la défense nationale. Moi-même j’avais pris part à la formation, pendant sept ans, d’éléments de la Protection civile. Demain, un crime peut être commis dans une grotte. Qui de mieux qu’un spéléologue pour aider la police?”

C’est au hasard d’une randonnée qu’enfant, Pr Amrani Marrakchi découvre pour la première fois les grottes. Né en 1954 à Casablanca dans une famille originaire de la ville de Fès, il grandit au quartier des Roches Noires où systématiquement il était renvoyé à son ascendance. “Dans un milieu aussi dur, le vocable de “fassi” avait une connotation très péjorative”, se souvient-il. Dans les piques qu’on aime à lui lancer pour le contrarier, il trouve toutefois une source d’émulation.

De là lui vient un goût démesuré du risque qui plus tard, adolescent, le conduira même en prison en raison de ses activités syndicales. Il est même, un temps, le plus jeune prisonnier politique du pays. “J’essayais toujours d’aller de l’avant et de repousser à chaque fois mes limites”, confie-t-il. Un jour, le jeune Mamoune, pas plus haut que trois pommes, décide d’aller explorer seul les cascades de Oued El Maleh, non loin de la ville de Mohammedia. “Et là c’est le coup de foudre”, se rappelle-t-il, les yeux embués d’enthousiasme: il se retrouve pour la première fois dans une grotte. “C’était un lieu de rêve que je n’aurais jamais imaginé exister dans la réalité”, décrit-il.

Nécessité capitale

Libéré de prison après son baccalauréat, il part en France étudier l’urbanisme. C’est là qu’il est initié à la spéléologie. “La France est le pays par excellence de la spéléologie, nous déclare-t-il. D’ailleurs les premiers équipements purement destinés à la spéléologie sont français.” De l’urbanisme, Pr Amrani Marrakchi passe à la géographie, qui lui donne l’occasion d’explorer pendant la réalisation de sa thèse de doctorat les grottes du massif de l’Atlas. “C’est vraiment là que j’ai commencé à exercer la spéléologie au Maroc”, relate-t-il.

Aujourd’hui, Pr Amrani Marrakchi ne se sépare pratiquement jamais de son matériel. “Je le garde toujours sur moi dans la voiture, au cas où”, s’esclaffe-t-il. Au Centre universitaire de formation en spéléologie, il propose de former toute personne intéressée. Pour lui, c’est une nécessité capitale, car plus il y aura de spéléologues, plus il y aura de possibilité de découvrir de nouvelles grottes. “Le Maroc est un pays sous-exploité, malheureusement, regrettet- il. Si je nous compare à la France, on trouve qu’on a la même superficie par rapport à ce qu’on appelle les roches calcaires, là où on retrouve presque systématiquement des grottes. Mais là-bas, on répertorie d’ores et déjà quelque 59.000 grottes, tandis que chez nous, on en est encore à un millier à peine. C’est frustrant.”

Pr Amrani Marrakchi veut également prouver que les Marocains peuvent bien euxmêmes explorer les grottes de leur pays sans nécessairement être assistés par des étrangers. “Quand les Français sont partis à la fin du protectorat, ils prévoyaient la fin de la spéléologie au Maroc car pour eux nous étions incapables, nous autochtones, de faire ce qu’ils faisaient, expose-t-il. Je compte bien prouver le contraire.” La prochaine fois que vous voudrez explorer une grotte, vous savez maintenant à qui vous adresser.