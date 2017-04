Le maitre incontesté de l’Audimat

Rachid Allali, animateur de Rachid Show et Fort Boyard sur la chaine 2M

“La recette de mon succès? C’est simple! Pour réussir dans la vie, deux éléments sont indispensables. Le premier est le travail dur et sérieux, le second consiste à aimer ce que l’on fait. Peu importe le domaine”. Pour Rachid Allali, le succès n’est plus un rêve lointain. C’est une réalité qu’il façonne, vit et entretient depuis quelques années déjà. Le jeune animateur de 34 ans est actuellement l’une des stars de la télévision au Maroc, si ce n’est la plus grande star. Ses émissions, à leur tête Rachid Show, diffusée sur la chaine 2M, cartonnent. Le talk-show, dont la quatrième saison a été lancée en novembre 2016, explose les compteurs de l’audimat. Le 27 mars 2017, Marocmétrie, spécialiste de la mesure d’audience, révèle que Rachid Show est le programme le plus regardé sur la télévision marocaine. Rien d’étonnant sachant que l’animateur arrive à fidéliser des millions de téléspectateurs chaque semaine autour de son son émission. Un an auparavant, 8 millions de Marocains ont regardé l’épisode où Rachid Allali a accueilli la diva populaire marocaine Najat Aatabou. Un chiffre historique difficile à battre.

“Le public veut ça”

Il faut dire que le natif de Casablanca, et plus précisément le quartier de Bourgogne, où il vit toujours, connaît très bien les exigences du public. «J’essaie d’avoir un maximum de diversité au niveau de mes invités». Outre les artistes et autres célébrités disposant d’un grand parcours ou ayant démontré leur talent, Rachid Allali exploite parfaitement l’importance grandissante des réseaux sociaux et des stars qui y fleurissent. «Des fois j’opte pour des invités qui ne sont pas forcément appréciés par la majorité du public, mais qui défraient la chronique et suscitent la curiosité. Ainsi, j’essaie de transférer, à travers mon émission, les reproches ou les critiques des téléspectateurs à l’encontre de ces invités».

Et les critiques, Rachid Allali en subit plus que ses invités les plus controversés. Largement plus. Le public se souvient toujours de l’altercation «virtuelle» entre l’animateur et l’acteur marocain Mohamed Choubi. Ce dernier avait alors puisé dans un vocabulaire acerbe, voire insultant, pour attaquer Rachid Allali. Certes, les détracteurs de l’animateur sont souvent moins violents, mais sont tout de même nombreux.

Accepter les critiques

«Quand on ne reçoit pas de critiques, cela veut dire qu’on n’a pas réussi. Qu’on n’a pas marqué les esprits, qu’on n’a pas imposé sa touche et sa façon de faire», nous explique Rachid, non sans fierté. La télé, c’est une logique. «Si les gens te critiquent, cela veut dire qu’ils te suivent. Je trouve du plaisir à recevoir les remarques des autres concernant les différents aspects de mon émission. C’est une chose très positive», poursuit-il, avec le même sourire qu’il arbore depuis le début de notre rencontre.

Outre le contenu et le choix des invités, certaines voix dénoncent «l’incompétence» de la vedette du petit écran et s’étonnent de son ascension fulgurante dans le monde de l’animation. Si l’intéressé lui-même avoue ne jamais avoir songé à faire carrière dans ce domaine dans un premier temps, il revient tout de même sur la naissance de son penchant à aller vers le public. En 1999, Rachid, encore adolescent, commence à faire du théâtre au lycée sur conseil d’un ami. Il franchit un cap par la suite en s’aventurant sur le terrain du théâtre professionnel avec feu Tayib Seddiki. Il intègre par la suite une formation dans le journalisme et l’animation.

En 2004, Rachid Allali rejoint 2M. Un véritable tournant dans sa vie. Il commence à forger son image auprès du public à travers l’émission de divertissement pour enfants Alam Farid, aux côtés de deux autres jeunes figures, Ali Bouguema et Hicham Mesrar. Après cette première expérience, Rachid Allali anime plusieurs émissions de caméra cachée. Et, en 2013, la carrière de Rachid Allali décolle pour de bon avec le lancement de Rachid Show.

Evolution permanente

L’effet de cette expérience cumulée se ressent d’ailleurs sur l’évolution de Rachid Show depuis son lancement pour la première fois en novembre 2013. Son présentateur lui-même l’avoue. «Quand je revois les premiers épisodes, des fois j’en rigole. Je me dis que la qualité du travail était vraiment inférieure. Les débuts sont toujours compliqués. Depuis, l’émission ne cesse de se réinventer. C’est une évolution positive. J’essaie de tout améliorer, à commencer par moi même ». Le fond et la forme ont connu des opérations de lifting successives. Chaque saison apporte son lot de nouveautés. La quatrième saison, actuellement en diffusion, a gagné en maturité par rapport aux trois premières. L’émission s’articule désormais autour de thèmes plus structurés, sans oublier aussi la métamorphose complète du décor. Cela a permis ainsi de dépasser le taux d’audience réalisé en2015, qui frôlait déjà les 6 millions de téléspectateurs par épisode. «La nouvelle rubrique où je reçois des enfants connaît un succès retentissent. C’est la rubrique la plus visualisée sur Youtube parmi toutes rubriques de la quatrième saison», affirme notre interlocuteur, dont les ambitions sont encore plus grandes.

En plus de Rachid Show, il présente depuis février 2015 Jazirat Al Kanz, une version marocaine à très grand succès de la célèbre émission française Fort Boyard. Ses taux d’audience n’ont rien à envier au talk-show. Cette réussite devra être mise à l’épreuve en dehors du petit écran. Le jeune animateur prévoit une tournée à travers le Maroc pour donner une série de spectacles baptisés Rachi Show Kids et destinée aux enfants, à travers le Maroc. Il compte également se lancer dans le cinéma très prochainement, avec le même désir. Être à la hauteur des attentes du large public.