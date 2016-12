Le MAEC rejette les déclarations de Hamid Chabat au sujet de l’intégrité territoriale de la Mauritanie

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération (MAEC) «rejette vigoureusement» les déclarations «dangereuses et irresponsable» du Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal au sujet des frontières et de l’intégrité territoriale de la République Islamique de Mauritanie.

Le MAEC affirme dans un communiqué qu’il a suivi, avec préoccupation, la polémique suscitée par les déclarations dangereuses et irresponsable du Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal au sujet des frontières et de l’intégrité territoriale de la République Islamique de Mauritanie.

Le MAEC «rejette vigoureusement ces déclarations qui portent atteinte aux relations avec un pays voisin frère et démontrent une méconnaissance profonde des orientations de la diplomatie marocaine, tracées par Sa Majesté le Roi, et qui prônent le bon voisinage, la solidarité et la coopération avec la Mauritanie sœur», souligne le communiqué.

Le Maroc déclare officiellement son respect total des frontières connues et reconnues, par le droit international, de la République Islamique de Mauritanie et son intégrité territoriale.

Malheureusement, par ce genre de déclarations, qui manquent manifestement de retenue et de maturité, le Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal verse dans la même logique des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume et qui combattent son retour légitime à sa famille institutionnelle africaine, conclut le communiqué du MAEC.