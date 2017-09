M. Hassad visite plusieurs établissements scolaires à Témara

Le ministre de l’éducation nationale Mohamed Hassad, a effectué, mercredi, des visites dans plusieurs établissements scolaires à Témara à cette occasion, il s’est informé du programme de mise à niveau des établissements d’enseignement, ainsi que des mesures entreprises par la Direction provinciale pour garantir la réussite de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018.

Ces visites auxquelles a pris part le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, ont concerné plusieurs établissements scolaires dont l’école Tarik Ibn Ziyad, l’école Ibn Hazm, le lycée Imam El Boukhari et le lycée Yacoub El Mansour.

M. Hassad a souligné que ces visites de prospection s’inscrivent dans le cadre du suivi des mesures entreprises afin de réussir la rentrée scolaire et le programme régional de mise à niveau des écoles, ajoutant que ces visites constituent une occasion pour lancer un débat avec les enseignants et les élèves.

Par ailleurs, M. Hassad a exprimé son souhait de voir les mesures adoptées jusqu’à présent contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves.

Pour sa part, le directeur de l’école Tarik Ibn Ziyad, Abderhmane Othmani, a indiqué que la rentrée scolaire actuelle a été marquée par une meilleure préparation et une réhabilitation des espaces, notant, dans ce cadre, que les élèves ont bien apprécié la décision de l’enseignement du français dès la première année du primaire.

De son côté, le directeur le lycée Imam El Boukhari, Hassan Attouh, a considéré que la rentrée scolaire a été un « succès », vu qu’elle a été bien gérée à la faveur d’une série de mesures, citant le lancement de l’inscription en juillet et l’adhésion volontaire des cadres pédagogiques et des élèves pour garantir la réussite de la rentrée scolaire et la mise à niveau des établissements scolaires.

Elaboré dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018, le programme de réhabilitation scolaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes intégrés de la Vision stratégique de la réforme 2015-2030.

Il porte essentiellement sur la réhabilitation de tous les établissements scolaires et des internats, la mise à niveau des espaces scolaires, le renouvellement des équipements scolaires, la rénovation des classes et la mise en œuvre des mesures pédagogiques nécessaires pour améliorer la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement.

Quelque 934.913 élèves ont regagné les bancs de leurs établissements scolaires dans la région de Rabat-Salé-Kénitra au titre de l’année scolaire 2017-2018.