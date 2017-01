M. Habib El Malki, élu nouveau président de la chambre des Représentants

M. Habib El Malki, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a été élu lundi nouveau président de la chambre des Représentants lors d’une séance plénière.

Candidat unique, M. El Malki a été élu par 198 voix pour sur les 342 exprimées lors de cette séance qui a été présidée par M. Abdelouhed Radi, président du Bureau provisoire de la Chambre.

L’opération de vote a enregistré 137 bulletins blancs et 07 nuls.

La séance plénière pour l’élection du nouveau président de la chambre des Représentants a été marquée par le retrait du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme.

L’élection du président de la chambre des Représentants s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et des articles 15, 16 et 17 du règlement intérieur de la première Chambre.

Au début de cette séance, M. Radi a félicité les parlementaires pour la confiance placée en eux par les citoyens afin de les représenter à la Chambre des représentants, soulignant que cette institution est un « symbole de la démocratie ».

Pour sa part, le nouveau président, Habib El Malki, a exprimé sa fierté d’avoir recueilli la confiance des députés, soulignant que « les membres de cette chambre, avec ses différentes composantes et les partis qui y sont représentés, ont pu surmonter une étape, qui peut être considérée comme un test positif et fructueux de notre pratique démocratique, et ouvert la voie pour que nous puissions aborder notre action et assumer nos missions constitutionnelles ».

M. El Malki n’a pas manqué de féliciter M. Radi, doyen des députés marocains et ancien président de la Chambre des représentants, pour la bonne gestion de la séance d’élection, et a salué également le Chef du gouvernement désigné, M. Abdelilah Benkirane pour « les efforts qu’il a déployés afin de réussir ce moment transitoire ».