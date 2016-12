M. Benkirane fait part au président mauritanien de la détermination de SM le Roi à consolider les relations bilatérales

Le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a affirmé avoir transmis au président mauritanien, M. Mohamed Ould Abdelaziz, la détermination de SM le Roi Mohammed VI à consolider les relations du Maroc avec la Mauritanie, renforcer la concertation dans les différents domaines et développer ces relations vers un partenariat exemplaire dans tous les domaines d’autant plus que les deux pays se doivent aujourd’hui, plus que jamais, de raffermir la coopération bilatérale eu égard aux possibilités offertes et aux défis posés.

M. Benkirane qui a été chargé par SM le Roi Mohammed VI d’effectuer une visite en République islamique de Mauritanie soeur, a ajouté avoir affirmé à son Excellence le président Ould Abdelaziz que « les récentes déclarations du secrétaire général du parti de l’Istiqlal ne reflètent qu’un point de vue personnel et sont aux antipodes des constantes de la diplomatie marocaine».

Il a ajouté avoir affirmé au président Ould Abdelaziz que « la position de SM le Roi et du gouvernement marocain est une position ferme, celle du respect de la souveraineté de la Mauritanie, de ses frontières internationales et de son intégrité territoriale ».