M. Akhannouch s’entretient avec le Vice-ministre russe de l’Agriculture

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch s’est entretenu, jeudi à Saint-Pétersbourg, avec le Vice-ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie et Président de l’Agence Fédérale Russe des Pêches M. Ilya Shestakov.

Lors de cet entretien, les deux parties ont souligné l’importance du partenariat qui lie le Maroc et la Russie dans le domaine de la pêche et de la coopération dans le secteur de manière plus générale.

Les aspects sanitaires relatifs aux produits de l’agriculture et de la pêche entre les deux pays ont également été au centre des discussions. A ce propos, la partie russe a relevé un saut qualitatif notable aux niveaux des produits halieutiques marocains.

A l’issue de cette rencontre, les deux pays ont réaffirmé leur détermination à œuvrer à renforcer les relations entre les opérateurs pour les échanges des produits de l’agriculture et de la pêche avec l’accompagnement de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) et du Service Fédéral de la Surveillance Vétérinaire et Phytosanitaire de la Fédération de Russie.

Cette rencontre, qui s’est tenue en marge de la participation du Maroc à la première édition du Forum et exposition internationale sur l’industrie, les produits et les technologies de la pêche, a eu lieu en présence de MM. Abdelkader Lacheheb, ambassadeur de SM le Roi à Moscou, et Ahmed Bentouhami, directeur général de l’ONSSA, ainsi que Sergueï Dankvert, directeur général du Service Fédéral de la Surveillance Vétérinaire et Phytosanitaire de la Fédération de Russie.