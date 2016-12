Lutte contre la contrebande des carburants sur les frontières Maroco-Algériennes

Une solution de rechange s’impose

Cela peut inspirer les grands metteurs en scène américains pour faire des films à succès où le drame se mélange parfaitement à l’action. Sur les frontières maroco- algériennes, une activité économique illicite est en passe de mourir: la contrebande des carburants, essence et diesel. Les contrebandiers, algériens et marocains, se connaissent et se reconnaissent depuis belle lurette. Un signe, un geste ou une mimique suffisent parfois pour se comprendre, séparés de quelques mètres par des frontières non tangibles mais rigoureusement surveillées depuis un peu plus de deux ans.

Tout le monde y trouvait son compte: les contrebandiers des deux rives et les militaires qui fermaient les yeux sur ce commerce qui nourrit bien des familles. Mais la crise économique sévère que vit l’Algérie à cause de la chute libre et vertigineuse du pétrole, sa manne financière, a poussé les responsables du pays à ne plus subventionner les carburants et à serrer l’étau autour de la contrebande. L’Algérie serre la ceinture.

Tour-de-vis algérien

Les décisions sont tombées en chaîne: creusement des tranchées tout au long du tracé de la frontière, réduction massive par la Sonatrach (Société nationale de production, de transport, distribution et de commercialisation des carburants) de l’approvisionnement des régions frontalières, avec la Tunisie, le Mali, le Niger… et le Maroc, étant donné que la wilaya de Tlemcen avait un quota de carburants bien supérieur à celui d’une grande agglomération comme Alger.

Les autorités algériennes sont allées jusqu’à recenser les ânes de la région frontalière, un moyen de transport imparable de marchandises de contrebande, tout en les poinçonnant de numéros sur les oreilles. En outre, les autorités ont également commencé depuis peu à démolir les anciennes maisons proches de la frontière, considérées comme des dépôts de ce commerce illicite. Et pour donner de la crédibilité populaire à leurs décisions et pointer du doigt un bouc-émissaire de leur politique de rente qui a négligé les secteurs primaire et secondaire de l’économie algérienne avec pour conséquence un taux de chômage surélevé, les responsables algériens avaient évalué à 1 milliard de dollars ce “détournement de subventions” au profit du Maroc et à 1 milliard également pour le reste des autres pays limitrophes comme la Tunisie et le Mali. Selon leurs estimations, on enregistrait l’entrée de 500.000 litres de carburants par jour via le réseau de contrebande. Son prix est fort alléchant: En Algérie, un litre de gasoil coûte environ 0,17 euro alors qu’il vaut près d’un euro au Maroc, soit 6 fois plus.

Nouveaux investissements

En réalité, c’est toute une économie parallèle qui a fleuri pendant des décennies dans l’Oriental, une région économiquement morose. A défaut de trouver mieux, les habitants de cette région vivaient de plusieurs types de contrebande, de carburants entre autres, mais qui s’éteignent avec le contrôle drastique des frontières maroco-algériennes. L’essence et le diesel algériens étaient destinés à la fois aux réservoirs des voitures et aux pompes d’irrigation et aux tracteurs agricoles.

Depuis un an et demi, voire presque deux ans, un revirement de la situation s’est produit. Les vannes algériennes fermées, les quantités qui s’infiltrent toujours via les frontières se sont réduites telle une peau de chagrin.

Et puisque la demande ne baisse pas face à une offre comprimée, les commandes ont retrouvé la voie licite, légale, des stations- services autorisées. Conséquence, une vingtaine de stations-service ont vu le jour ces derniers mois ou sont en cours de construction. D’autres points de vente, dont les propriétaires y ont vu l’aubaine, ont formulé une demande aux autorités pour les rouvrir après des années de fermeture.

Les statistiques du Groupement des pétroliers corroborent cette tendance en révélant une croissance de 15% du chiffre d’affaires du secteur dans la région en 2015, contre seulement 3% au niveau national. Certes, c’est une activité économique qui renaît des cendres de la contrebande. La Wilaya a décidé d’augmenter la fréquence de ravitaillement des stations-services. Mais cette activité créé moins d’emplois qu’elle n’en supprime indirectement. Du coup, c’est un phénomène social qui émerge et qui interpelle les autorités de la ville pour y remédier en urgence.

Les autorités veulent accompagner les porteurs de projets et injecter de nouveaux investissements dans le secteur. Mais est-ce suffisant pour relancer la roue de la machine économique dans les villes d’Oujda, Berkane, Taourirt et Saïdia?

La facilité consiste à supprimer le mal à la racine. Le plus difficile, c’est de planter des semis sains qui remplaceraient les mauvaises graines. Il s’agit tout bonnement de trouver une solution de rechange qui éviterait de pousser les habitants de la région, en bute à un chômage structurel, d’exprimer leur grogne dans la rue