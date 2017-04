L’UE félicite El Othmani après le vote de confiance du parlement

Dans une déclaration datée du jeudi 27 avril 2017, la vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et le commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Gio Hahn, ont tenu à « chaleureusement » féliciter le chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, au lendemain du vote de confiance dont sa majorité a bénéficié de la part de la chambre basse du parlement, à savoir la chambre des représentants. « Le Maroc constitue depuis longtemps un partenaire stratégique dans notre voisinage, avec lequel nous avons développé une relation de confiance de longue date », indique notamment la déclaration.

Celle-ci intervient dans un contexte de brouille entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, suite à un jugement de décembre 2016 de la Cour de justice de l’UE (CJUE) qui avait sorti le Sahara marocain de l’accord agricole signé entre les deux partenaires en 2012. A cet égard, le ministère de l’Agriculture marocain avait appelé dans un communiqué, en février 2017, l’UE à assurer le cadre nécessaire pour l’application des dispositions de l’accord dans les meilleures conditions. « De telles nuisances mettent en péril un édifice de coopération construit sur de nombreuses années ne laissant de choix au Maroc que de s’en détourner au profit d’une accélération de partenariats initiés dans des pays et régions diverses notamment la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, les pays du Golfe ainsi qu’auprès de nos voisins africains », avait-il menacé.

Dans leur déclaration, Mme Mogherini et M. Hahn ont toutefois réitéré le soutien de l’UE pour la poursuite et l’approfondissement du mouvement de réformes engagé par le Maroc dans le sillage de l’adoption de la Constitution de 2011. « La coopération entre le Maroc et l’UE est solide et touche de nombreux domaines stratégiques, ce qui rend notre relation mutuellement bénéfique », ont-il indiqué. Les deux responsables européens ont également saisi l’occasion pour confirmer la détermination de l’UE à travailler de concert avec le nouveau gouvernement marocain afin de renforcer le partenariat qu’ils qualifient d' »excellent » avec Maroc face aux défis communs qui d’après eux se posent.