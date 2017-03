L’Istiqlal ouvre le bal des concertations pour former le gouvernement

Le round des négociations pour former le gouvernement a été lancé ce mardi 21 mars 2017 par Saad Dine El Otmani, chef de gouvernement désigné, a indiqué Mustapha Khalfi, porte parole du PJD ce mardi.

D’après la même source, les concertations devraient se dérouler selon le classement des résultats des partis lors des dernières élections législatives. Programmés en premier, les responsables du PAM ont toutefois reporté leur rencontre pour l’après-midi à cause d’un empêchement de dernière minute.

Le bal des concertations a ainsi été ouvert ce matin avec la réception par M.El Otmani d’une délégation de l’Istiqlal, parti classé troisième dans les élections après le PAM.

Suivront par la suite, ce jour même, des consultations avec le RNI, puis l’UC, le PAM et enfin le MP. Dans le même ordre, le mercredi 22 mars, M. Otmani devrait rencontrer les leaders de l’USFP et du PPS. « Le chef du gouvernement désigné est animé par une forte volonté d’accélérer le cour de ces concertations afin aboutir à la formation d’une majorité forte et à l’élaboration d’un projet de gouvernement. A cet effet, il y a une forte mobilisation conformément aux hautes instructions du Roi Mohammed VI et pour être à la hauteur des attentes du peuple marocain », a par ailleurs souligné M.Khalifi.