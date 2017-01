L’Istiqlal malade de son leader

Déclaration malheureuse de Hamid Chabat sur la Mauritanie

“Dangereuses”, “irresponsables”, “manquent de retenue et de maturité”: le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer les propos du secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Hamid Chabat, sur la Mauritanie. Ce dernier avait le samedi 24 décembre 2016, lors d’une réunion de l’aile syndicale de sa formation, l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), ressorti les vieilles revendications marocaines sur le voisin du Sud.

S’appuyant sur de prétendus enregistrements de leaders du mouvement national d’indépendance dont l’ancien premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) Mohamed El Yazghi, M. Chabat affirmait que les véritables frontières du Maroc s’étendent d’après lui du préside occupé de Sebta au fleuve Sénégal. “La Mauritanie est marocaine”, arguait-il.

Des déclarations qui comme on pouvait s’y attendre ont soulevé un tollé. Le parti au pouvoir en Mauritanie, l’Union pour la République (UPR), s’est ainsi fendu dès le lendemain d’un communiqué exigeant des excuses de la direction istiqlalienne et des élites marocaines.

Procès en trahison

“Celui qui est familier avec les ABC de l’Histoire comprend que nous (les Mauritaniens, ndlr) étions le tout et eux (les Marocains, ndlr) la partie; et que nous sommes les bâtisseurs de Marrakech et les vainqueurs de [la bataille de] Sagrajas”, explique-t-il. Un passage qui tout bien considéré ne vole pas plus haut que le discours de M. Chabat. Il nie en effet l’existence d’une Histoire proprement marocaine. Le ministère des Affaires étrangères n’opine toutefois pas. Bien au contraire, il décoche ses flèches à l’envers du seul chef du PI, dont il “rejette vigoureusement” la sortie.

“Ces déclarations (…) portent atteinte aux relations avec un pays voisin frère et démontrent une méconnaissance profonde des orientations de la diplomatie marocaine”, reprend le communiqué. “Malheureusement, par ce genre de déclarations, (…) le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal verse dans la même logique des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume”, conclut-il. Un véritable procès en trahison. Le bureau exécutif du PI, dans sa réaction au ministère, “refuse” d’ailleurs “que l’on porte atteinte à lui et à son secrétaire général, ainsi que de recevoir des leçons de nationalisme.” En filigrane, on ne manque toutefois pas de relever dans le communiqué un prolongement de l’hostilité actuelle entre le parti de M. Chabat et le Rassemblement national des indépendants (RNI), dont l’ancien secrétaire général, Salaheddine Mezouar, dirige la diplomatie.

Revirement istiqlalien

Rappelons que la formation de la colombe s’oppose à la participation du PI au prochai veloppement (PJD), Abdelilah Benkirane, de constituer. Le leader islamiste s’est à ce titre vu de nouveau signifier par le secrétaire général du RNI, Aziz Akhannouch, lors de leur entrevue du lundi 26 décembre 2016, ce niet. Dans un communiqué rendu public le mardi 27 décembre 2016, le parti du ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime sortant a par ailleurs repris le qualificatif d’“irresponsables” à propos des allégations de M. Chabat. Il va plus loin que le ministère des Affaires étrangères, ceci dit, en accusant littéralement l’intéressé de faire le lit de la propagande des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume. Ce alors que le Maroc veut réintégrer “sa famille africaine”, rappelle-t-il.

En tout cas, M. Chabat se retrouve pratiquement seul. Après l’avoir dans un premier temps soutenu, le parti se revire. Dans un communiqué le mercredi 28 décembre 2016, Taoufiq Hejira, président du conseil national -“deuxième institution décisionnelle” du PI, précise-t-il- avoue “avoir sous-estimé (…) la gravité de la déclaration” de son secrétaire général. “Le communiqué émanant du comité exécutif (publié pour appuyer M. Chabat, ndlr), à la préparation duquel j’ai assisté, a été élaboré suivant la présentation traditionnelle des questions de l’actualité, sans jamais prévoir les retombées négatives pouvant découler de ce sujet”, révèle-t-il. Pour sa part, l’ancien secrétaire général du PI (1998-2012), Abbas El Fassi, a diffusé un texte au vitriol à l’endroit de son successeur.

Vers une mise à l’écart de l’Istiqlal

Il faut dire que M. Chabat l’avait impliqué lors de sa même intervention à l’UGTM dans des tractations avec les conseillers du Roi Fouad Ali El Himma et feue Zoulikha Nasri lors de la formation du gouvernement Benkirane en 2012. En aparté, M’hamed Boucetta, l’ancien chef istiqlalien (1974- 1998), l’aurait également sévèrement réprimandé. M. Benkirane, son unique allié politique à l’heure actuelle, a par ailleurs été dépêché avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, suite à l’entretien téléphonique de Mohammed VI avec le président Mohamed Ould Abdel Aziz, où le Souverain, a “réitéré” à son visà- vis, d’après le cabinet royal, “son soutien et son amitié indéfectibles.”

À l’issue de sa rencontre avec le Président mauritanien à Zouirate, le chef du gouvernement a souligné que les “déclarations” de M. Chabat sur la Mauritanie “n’expriment ni l’opinion de Sa Majesté le Roi, ni l’opinion du gouvernement et du peuple marocains”.

De quoi possiblement ouvrir la voie à une mise à l’écart de l’Istiqlal de la prochaine majorité parlementaire. Malgré ses nombreuses casseroles médiatiques, le secrétaire général de l’Istiqlal a su à chaque fois, depuis le début de sa carrière, retourner la situation à son profit. Cette fois-ci, estce la gaffe de trop?.