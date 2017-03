L’Islam première religion du monde en 2070 ?

L’Islam deviendra la première religion dans le monde dès 2070. C’est ce qui ressort du nouveau rapport du think tank américain basé à Washington, Pew Research Center. Si l’Islam est actuellement la deuxième plus grande religion, derrière le christianisme, avec 1,6 milliards de Musulmans recensés en 2010 (23% de la population mondiale), il progresse nettement plus rapidement que toutes les autres religions.

Ainsi, le nombre de Musulman augmentera de 73% sur la période 2010-2050, pour atteindre 2,76 milliards, contre un taux de progression de 35% pour la communauté chrétienne qui comptera 2,92 personnes en 2050. Mais à ce rythme, les Musulmans grimperont à la première place dès 2070.

Le même rapport ajoute que les Musulmans représenteront 10% de la population de l’Europe d’ici 2050, alors que l’Inde devancera dépassera l’Indonésie comme le pays abritant le plus grand nombre de Musulmans avec 300 millions de personnes.