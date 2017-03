L’Inspecteur général des FAR reçoit le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre Française

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de division, Inspecteur général des FAR, a reçu, lundi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général d’Armée Jean-Pierre Dosser, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre Française, qui effectue une visite de travail au Maroc, du 12 au 14 mars, à la tête d’une importante délégation militaire.

Les entretiens entre l’Inspecteur général des FAR et son hôte ont porté sur l’excellence des liens de coopération militaire bilatérale qu’entretiennent les Forces Armées Royales et les Forces Armées Françaises, reflet des relations historiques qui lient la République Française et le Royaume du Maroc, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les différents aspects de cette coopération, se félicitant de son développement dynamique et exprimant leur satisfaction quant à la constance et à la solidité des relations qui unissent les deux pays, ajoute le communiqué.

Ils ont, à cette occasion, passé en revue les domaines d’intérêt commun et les moyens de promouvoir l’interopérabilité entre les Forces Armées des deux pays par l’échange d’expériences et d’expertises, tout en affirmant leur volonté de mettre en application les ententes enregistrées dans le cadre de cette coopération, et de développer davantage ces relations dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée.

Cette visite de la délégation militaire française a été mise à profit pour examiner les modalités de renforcement des accords et arrangements techniques qui lient les Armées des deux pays. Des accords qui englobent notamment le soutien réciproque, les activités d’échanges et de formation ainsi que l’organisation d’exercices combinés d’entraînements, souligne la même source.

La coopération entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Françaises constitue un pilier essentiel du partenariat stratégique entre le Maroc et la France.