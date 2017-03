Limogeage de Benkirane : Nabil Benabdellah appelle le PJD à interagir positivement avec la décision du Roi

« Nous aurions aimé que M. Benkirane puisse constituer son gouvernement dans les meilleures conditions conformément au mandant qui lui a été confié par sa majesté le Roi, au lendemain des élection du 7 octobre 2016 ». C’est ainsi que Nabil Benabdellah a réagi, au lendemain de la décision du Roi Mohammed VI de désigner une autre personnalité du Parti de la justice et du développement pour former le gouvernement, en remplacement à Abdelilah Benkirane. «Nous avons déployé des efforts inlassables dans ce sens auprès de toutes les parties concernées et auprès de M. Benkirane en particulier jusqu’au dernier moment pour dégager une solution consensuelle positive », nous explique le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Ce dernier a tenu au passage à « saluer avec respect et considération M. Benkirane comme l’a souligné le communiqué du Cabinet qui a souligné son rôle d’homme d’Etat et de patriote pétri de valeurs et de principes ».

Egalement, le leader du parti du livre relève positivement que « sa majesté a privilégié une interprétation démocratique de la Constitution qui respecte la méthodologie démocratique et la volonté populaire en exprimant son souhait de désigner une autre personnalité du PJD pour constituer le gouvernement.

«Dans le respect de la décision souveraine du PJD malgré la difficulté de la situation et la complexité des choix », M. Benabdellah appelle le parti de la lampe à «interagir positivement avec cette proposition de manière à permettre la formation d’un gouvernement qui respecte la Constitution et la méthodologie démocratique ainsi que la volonté populaire exprimée le 7 octobre 2016, et qui jouisse du soutien de sa majesté ».