Le traitement FMI

La dernière évaluation de l’économie marocaine par le FMI, au titre de l’exercice 2016, lors de son conseil d’administration tenu le vendredi 27 janvier 2017, est à double facette, de bout en bout contradictoires. La première partie fait l’éloge d’une macro-économie “saine”, grâce «aux réformes qui ont aidé à réduire les vulnérabilités intérieures et extérieures, et augmenter la diversification économique ». Jusqu’ici, nos décideurs attitrés ont de quoi être sensibles à ce satisfecit du grand ordonnateur de la finance mondiale.

On s’arrêtera tout de même sur le vocable “vulnérabilité” qui aurait été “réduite” suite aux réformes entreprises ou mises en attente dans le pipe. Une promenade vigilante dans le panorama social du pays soutiendrait aisément l’inverse. Les vieilles fractures historiques de notre société s’approfondissent; alors que de nouvelles apparaissent. Ce ne sont pas les encadreurs des différentes œuvres caritatives, et autres intervenants sous l’emblème de la société civile, qui diront le contraire.

Il n’est un secret pour personne, encore moins pour les catégories directement concernées, que la pyramide de la stratification socio-économique s’est affaissée par le bas; comme pour vérifier la théorie de l’attraction terrestre. C’est particulièrement la classe moyenne qui en a fait les frais en devenant toujours un peu plus vulnérable.

Par contre, ce qui est à vérifier ce sont les jumelles des technos du FMI qui nous zyeutent depuis leurs bureaux de Washington. Amadoué par les États et craint par les peuples, le FMI fixe les lignes de conduite des économies nationales. Il s’en sert comme critère pour juger de la solvabilité des postulants à ses créances; mais il n’offre aucune garantie quant aux retombées sociales.

Comme pour éviter de s’exposer à un cas de conscience qu’il n’a jamais eu, le FMI pousse la correction jusqu’à avertir des risques encourus. Pour ce qui est du Maroc, le FMI attire l’attention sur le chômage endémique parmi les jeunes, qui a atteint 11,8%, soit une cote d’alerte qui n’augure rien de bon. Il pointe également une accentuation de l’inflation au rythme de 1% par an, ce qui a entraîné une hausse substantielle des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Une situation de crispation sociale que l’environnement régional et ses tensions sous-jacentes ne peuvent qu’aggraver. C’est précisément à ce niveau que l’on mesure toute l’ambivalence des directives du FMI. Les prochaines réformes, fortement conseillées par le FMI vont dans ce sens. Du coup, elles sont fermement déconseillées par la gauche résiduelle de l’échiquier politique.

Surtout que les consignes pour 2017 sont encore plus draconiennes que ce que l’on a connu jusqu’à présent. En gros, la machine des privatisations devrait embarquer tout ce qui fonctionne avec les deniers publics, en première ligne l’enseignement public et la santé publique. Au final, seul l’Etat, avec ses zones de pouvoir régalien y échappe. Et encore…

En somme, les deux facettes du diagnostic du FMI prescrivent le traitement à suivre, tout en mettant en garde contre ses effets secondaires parfois désastreux. Une médication à haut risque