Liga : Messi sauve le Barça, qui perd du terrain

Le numéro 1192 de Maroc Hebdo a été retiré et remplacé par une nouvelle version suite à une erreur malencontreuse mais totalement involontaire du service technique qui a conduit à publier une carte du Royaume tronquée d'une partie de son Sahara. Le magazine présente ainsi ses excuses les plus sincères à ses lecteurs.



Depuis sa création en 1991, Maroc Hebdo a toujours défendu avec constance et un patriotisme indéfectible, la cause nationale du Sahara, et ce, en mettant en exergue les titres historiques et juridiques du Royaume face à l’hostilité de ses adversaires.