Les armes de la cellule terroriste démantelée à El Jadida

Les armes saisies auprès de la cellule terroriste, démantelée vendredi dernier, ont été introduites dans le Royaume via ses frontières avec l’Algérie, a fait savoir dimanche le directeur du BCIJ, Abdelhak El Khayam.

Dans une conférence de presse, M. El Khayam a indiqué que les enquêtes préliminaires du BCIJ ont révélé que les armes saisies ont transité via les frontières maroco-algériennes, et ont été infiltrées en coordination avec le groupe dit “Etat islamique”, opérant en Irak, Syrie et en Libye, avant d’être reçues par les membres de la cellule.

Ces armes saisies consistent en un pistolet mitrailleur, 7 pistolets, une importante quantité de munitions, plusieurs armes blanches, deux gilets dotés de ceintures explosives et munis de tuyaux vides en plastique, ainsi que des substances suspectes servant à la fabrication d’explosifs.

Composée de 7 membres, la cellule visait des personnalités politiques publiques, des représentations diplomatiques ainsi que des sites touristiques, a relevé M. EL Khayam, ajoutant que ce plan terroriste projetait de semer la terreur dans le pays et porter atteinte à la confiance des citoyens en les dispositifs sécuritaires marocains.

La majorité des membres de cette cellule âgés entre 20 et 29 ans, ne dépasse pas l’enseignement collégial et exercent des activités professionnelles ordinaires, ils sont issus d’Oued Amlil, de la commune rurale de Boulaouane, de Martil et de Salé, notant que des recherches sont en cours pour arrêter d’autres membres de ladite cellule.

L’intervention dans de telles affaires se fait de manière minutieuse et professionnelle, a-t-il affirmé, précisant que dans ce cas, l’intervention était indispensable et marquée par des tirs de sommation lancés au moment où le chef de la cellule, en compagnie de son bras droit, cherchait à semer le chaos et à déjouer l’intervention sécuritaire.