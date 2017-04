La légende Megri continue

Nasr Megri sort son troisième album

TALENT. Fils de Hassan Megri, Nasr se fraye son propre chemin dans le domaine de la musique. A son actif, trois albums et des participations brillantes aux festivals nationaux et internationaux.

Nasr Megri fait partie de ces jeunes musiciens doués et pleins de talent. A seulement 25 ans, ce natif de Rabat se classe désormais au hit-parade des chanteurs marocains les plus écoutés. Son récent album, Saa Dour, sorti en 2016, le troisième dans sa très jeune carrière, a rencontré un grand succès. Réalisé avec subtilité, des paroles sont à la fois belles et percutantes, cet album est décrit par Nasr Megri comme étant la quintessence de son expérience projetée dans l’avenir.

La grande famille d’artistes à laquelle Nasr appartient n’est plus à présenter. Famille légendaire, célèbre au Maroc et à l’étranger, les Megri ont brassé tous les domaines de l’art: chant, musique, cinéma, peinture et littérature. Enfant, Nasr a puisé, dans ce milieu familial artistique toutes les valeurs et tous les enseignements dont il a besoin pour réussir dans l’art. Fils de Hassan Megri, il a mené une vie qui le prédispose à être un grand nom dans le domaine musical.

En plus de son talent inné pour le chant, Nasr a étudié le solfège, et maîtrisé les secrets de jeu de la guitare et du piano au Conservatoire de Rabat. De son oncle, Younes, il tient cette autre passion pour le cinéma et la comédie. Il suit, en parallèle, de brillantes études cinématographiques. Cette formation lui a permis de réaliser plusieurs courts-métrages et de participer en tant qu’acteur au long-métrage L’Anniversaire, de Latif lahlou.

Mais c’est à la musique qu’il se consacre entièrement. Il sort son premier album, Fyoum Lefrah, suite auquel il commence à retenir l’attention des professionnels du domaine et du public. En 2012, la consécration est, enfin, au rendez-vous. Il se produit au concert de son père, Hassan Megri, dans le cadre du festival Mawazine.

Un style percutant

Cette participation lui donne du tonus et de la responsabilité pour être à la hauteur des mythiques Hassan, Mahmoud, Jalila et Younès. Une tâche qu’il a prise avec sérieux et conscience, puisque son travail a commencé à donner ses fruits grâce au deuxième album, Winek, sorti en 2014, qui a remporté beaucoup de succès lors de sa tournée effectuée dans plusieurs festivals du Maroc, notamment Mawazine, Timitar et le festival des musiques sacrées de Fès. Ce qui a motivé notre jeune talent à sortir le single Baghi Nefham (2015), avec un style aussi percutant qui a séduit les publics des radios et des soirées et festivals où il s’est produit, dont celui du Rai à Oujda, qui était, pour lui et pour les organisateurs, un véritable succès.

L’année 2015 a été, aussi, marquée par la sortie de son single Mantach Wahdak Al Bal, une composition de Hassan Megri, qui a annoncé une autre couleur de Nasr. Son épopée se poursuit par le tube Diri Li Bghiti (Do Whatever You Want), dont le clip a été réalisé par Harwan Red. Décidément, la famille Megri n’a pas perdu de son aura. Le talentueux Nasr semble prêt à perpétuer cette famille de légende.