Le port Tanger Med certifié ISO 14001

Le port Tanger Med a obtenu la certification à la norme de Management environnemental ISO 14001 pour son activité « accueil des navires et services associés », indique lundi l’Autorité portuaire de Tanger Med.

Cette certification s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale de l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), chargée du développement, d’aménagement et de la gestion du Complexe portuaire Tanger Med et de ses plateformes industrielles et logistiques, et s’ajoute à celle de la qualité ISO 9001 obtenue depuis le démarrage du complexe portuaire, explique un communiqué de l’Autorité.

L’Autorité portuaire de Tanger Med a assuré que cette consécration constitue une preuve supplémentaire de l’engagement du management dans une démarche globale et volontariste de développement durable, à travers la consécration d’une approche continue et proactive dans l’exercice de ses activités, au service des exigences des clients, en ligne avec les standards internationaux. Cette certification a été obtenue aussi grâce à la mobilisation du personnel du port et de l’ensemble des opérateurs portuaires concernés, pour promouvoir les services portuaires présentés aux clients, et ce conformément aux normes internationales en vigueur.