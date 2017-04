Le Polisario sur la sellette

Rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Sahara

Enfin! Le dossier du Sahara marocain va-t-il emprunter les voies de la normalisation? C’est ce qui ressort du rapport présenté par le nouveau Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité, lundi 10 avril 2017. Ce document tranche en effet avec le parti-pris de son prédécesseur, Ban Ki-moon, et de son envoyé personnel, Christopher Ross.

Que dit M. Guterres en substance? L’axe central porte sur la relance des négociations sur la base du réalisme et du compromis. Dès le début, il a tenu à préciser que “le conflit au Sahara doit être résolu le plus tôt possible, afin de permettre à la région de confronter les menaces sécuritaires, les défis économiques dans une logique de coopération”. Il veut aussi imprimer une nouvelle dynamique marquée du sceau d’un autre état d’esprit de nature à pouvoir conduire à une solution politique mutuellement acceptable. Comment? L’idée qui prévaut est de préparer un nouveau cycle de négociations directes entre les parties. En demandant aux parties de faire “preuve de volonté politique pour passer à une nouvelle phase de négociation”, Antonio Guterres sait à qui il s’adresse, autrement dit qui a proposé quoi et qui s’est obstiné dans des positions de rigidité, voire d’entêtement.

Le rapport est également significatif sur un autre point: celui de l’implication des pays voisins, à un titre ou à un autre, dans la recherche d’une solution à ce différend. Et de citer tant l’Algérie que la Mauritanie, “qui peuvent et doivent fournir une importante contribution au processus”.

Cela dit, ce texte donne d’autres éléments informatifs. Il recommande de reconduire la Minurso pour douze mois, soit jusqu’au 30 avril 2018. Il fait également état de la décision de Rabat d’autoriser le retour de 17 fonctionnaires civils de cette même Mission.

Enfin, le rapport charge en termes clairs le mouvement séparatiste à propos de la situation créée à Guerguerat depuis le mois d’août 2016. Antonio Guterres exige en effet le retrait complet et immédiat des éléments séparatistes de cette zone tampon entre le Royaume et la Mauritanie. Il fait état à cet égard de sa profonde préoccupation par “la présence continue d’éléments armés du Front Polisario dans cette région, et par les défis que cela pose à la raison d’être de cette zone tampon”. Pareille situation, souligne-t-il encore, risque d’“entraîner l’effondrement du cessez-le-feu” et de générer un “impact dangereux” sur la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région.

Face aux provocations des séparatistes et à leur attitude belliciste, le Maroc a fait montre, lui, d’une approche constructive. Il a ainsi interagi avec les recommandations du Secrétaire général de l’ONU, voici quelques semaines, lui demandant de retirer ses éléments armés de cette zone tampon –un acte qui a été salué dans le rapport et qui, on s’en souvient, avait été également apprécié par les capitales occidentales. Aujourd’hui, c’est une clarification qui a été opérée. C’est le Polisario qui brave l’autorité du haut responsable de l’Exécutif onusien ainsi que celle du Conseil de sécurité.

Le Maroc a des motifs de satisfaction avec ce rapport. Il y est fait mention, dans plusieurs passages, du discours du S.M. le Roi du 6 novembre 2016: attachement des citoyens des provinces méridionales à “leur marocanité et au système politique de leur pays”, pôle de développement dans la région, axe de coopération économique avec le continent africain et élections législatives du 7 octobre 2016 sans “incident“ comme il a tenu à le préciser dans son rapport.

Ce même texte pointe l’exigence du respect des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf; il appelle à cet égard au renforcement de la protection des droits humains à travers la consolidation des interactions avec les agences spécialisées des Nations Unies. Il insiste aussi sur la nécessité d’un recensement des habitants des camps de Tindouf, demande faite depuis plusieurs années par le HCR et qui se heurte au refus d’Alger et du mouvement séparatiste. Or, n’est-ce pas la première procédure à mettre en oeuvre pour savoir qui est sahraoui et pour permettre aux réfugiés l’éligibilité à un statut de protection prévu par les conventions internationales en la matière?

L’agenda du Conseil de sécurité pour le mois d’avril, présidé par l’ambassadrice des États Unis, Nikki Haley, prévoit les avis des 37 contributeurs de la Minurso le 19, puis des consultations le 25 avec la participation de Kim Bolduc, représentante spécial de l’ONU pour le Sahara, enfin l’adoption du rapport pour le 27, ainsi qu’une nouvelle résolution