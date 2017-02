Le PAM dans le doute

Le parti Authenticité et Modernité a la recherche d’un nouveau souffle

L’agenda diplomatique royal actuel a relégué à l’arrière- plan la question encore pendante de la formation d’un gouvernement par Abdelilah Benkirane, Chef du gouvernement désigné. Il semble bien que, depuis la mi-janvier 2017, ce dossier fasse l’objet d’une sorte de “pause”. Abdelilah Benkirane a imposé à ses proches le mutisme. En face, c’est pratiquement la même consigne. De quoi entretenir l’idée de plus en plus répandue, ici et là, qu’il y aurait bien un “draft” liant Benkirane et Akhannouch pour former une majorité. Suivant quels contours exacts? Avec ou sans l’USFP, dont le leader du PJD excluait la participation?

En attendant, voilà qu’une formation politique qui n’est pas partie prenante dans cet arrangement même en pointillés relance le débat. Il s’agit du PAM par la voix de son secrétaire général, à l’issue de son conseil national extraordinaire tenu les 27, 28 et 29 janvier 2017, à Bouznika. Ilyas El Omari continue à imputer le blocage actuel à Benkirane et il exprime à cet égard sa “grave préoccupation”. Il fait état des conséquences négatives de cette situation dans tous les domaines, économique, social, institutionnel et politique. Mais il invoque aussi un autre argument relatif à l’article 47 de la Constitution qui, rappelons- le, confie au Roi la nomination d’un Chef du gouvernement au sein du parti classé en tête aux élections de la Chambre des représentants.

De quoi s’agit-il? Selon le secrétaire général du PAM, ces dispositions-là (art.47, alinéa I) ont été imposées par Benkirane au président de la commission consultative pour la révision constitutionnelle, Abdeltif Mennouni, ainsi qu’à la vingtaine de ses membres; qu’il n’a pas été tenu compte d’autres memoranda de partis politiques proposant qu’en cas d’échec du premier parti à mettre sur pied une majorité, le Roi se tourne vers le deuxième parti, une procédure utilisée en Grèce et ailleurs. Il faut rappeler que le même Ilyas El Omari avait déjà proposé un amendement de cet amendement lors des réunions avec d’autres chefs de partis, à la suite des élections législatives du 7 octobre 2016.

L’idée était d’actionner les dispositions du titre XIII sur la révision de la Constitution en ses articles 172 et 173. Avec la nouvelle loi suprême de juillet 2011, cette initiative a été ouverte non seulement au Roi, mais à chacune des deux Chambres du parlement ainsi qu’au Chef du gouvernement. La proposition d’origine parlementaire doit être votée par une majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre. Un référendum doit approuver cette modification. Au sein de la Chambre des conseillers, composée de 120 membres, une telle majorité des deux tiers peut-elle cependant être réunie au vu de la composition actuelle issue des élections d’octobre 2015?

Coût politique

Cinq partis formant l’opposition actuelle ne totalisent que 49 voix. Pourront-ils gagner, le cas échéant, 31 autres sièges pour atteindre les 80 requis par une majorité des deux tiers? Quant à la Chambre des représentants, élue le 7 octobre 2016, les cinq partis précités totalisent 205 sièges, loin des 264 requis pour une majorité qualifiée de deux tiers. En l’état, il paraît donc pratiquement exclu qu’une révision constitutionnelle puisse être engagée avec succès.

Une autre procédure existe qui ne requiert pas un tel décompte des voix des parlementaires. Référence est faite ici à une initiative émanant, cette fois, du Roi, qui n’est tenu que de consulter le président de la Cour constitutionnelle (art.174, alinéa 3). Dans ce cas, le projet royal doit être approuvé à la majorité des deux tiers des membres du Parlement (art. 174, alinéa 4). Une telle procédure fait intervenir divers paramètres: le Roi veut-il (ou voudra-t-il) dans la présente conjoncture avoir une telle initiative, entreprise après un blocage lié à l’inapplicabilité de l’article 47? Rien n’est moins sûr compte tenu du coût politique d’une telle opération…

C’est dire, pour revenir au PAM, qu’il ne peut compter que sur lui-même. Mais pour faire quoi? La session du conseil national qui vient de se tenir a-t-elle permis de clarifier son statut et son rôle? Il semble bien que les critiques n’ont pas manqué sur l’évaluation de son bilan. Annonçant à grand bruit lors de la campagne électorale qu’il se classerait en tête, les urnes en ont décidé autrement avec seulement 102 sièges, loin derrière les 125 du PJD.

Nouvelle hiérarchisation

Depuis le 7 octobre, le PAM s’est installé de nouveau –comme en 2011– dans l’opposition. Le PJD, de son côté, l’a exclu de toute majorité. L’on est ainsi dans un double front de refus relevant de l’excommunication, chacun d’entre eux menant pratiquement un procès de déni de “légitimité”. Ce qui a suivi n’a pas contribué à entretenir le moral dans les rangs du PAM; tant s’en faut. Le mercredi 12 octobre, l’un de ses principaux alliés, le RNI, enregistre la démission surprise de son président, Salaheddine Mezouar, remplacé par Aziz Akhannouch, qui avait pourtant démissionné de ce même parti le 1er janvier 2012 et qui avait également annoncé, en mai 2016, qu’il quittait la scène politique. Le PAM se voit déclassé et substitué comme premier opposant par le RNI, qui conduit les négociations avec Benkirane.

Le cycle en est connu, avec ses rebondissements de diverses sortes. S’est opérée ainsi une nouvelle hiérarchisation du côté des partis dits “administratifs” (RNI, MP, UC et PAM): Akhannouch veut les faire participer en bloc mais sans le PAM. Il affirme un leadership s’apparentant à une sorte de codirection de fait du prochain gouvernement, Benkirane ne pouvant pas compter sur une majorité absolue avec le PJD (125), le PPS (12) et le PI de Hamid Chabat (46), ce dernier n’ayant pas une place dans le cabinet mais assurant un soutien critique au Parlement.

Rouleau compresseur

Comment tout cela finira-t-il après tant de remue-ménage depuis pratiquement quatre mois ? La situation de l’USFP de Driss Lachgar est singulière. Après bien des tergiversations, elle a rallié la position du nouveau président du RNI, et elle décroché la présidence de la Chambre des représentants, confiée à Habib El Malki. Mais celle du PAM est beaucoup plus complexe. Voilà en effet un nouveau parti, créé en 2009, et qui a été mis en place pour faire face au PJD et pour diriger, avec des alliés, le gouvernement en 2011.

Le G8 lancé en octobre 2011 sous le label “Alliance démocratique” avec le RNI, le MP, l’UC et quatre autres formations participait bien de cette démarche. Dans l’optique du scrutin du 7 octobre 2016, cette même préoccupation était établie mais elle a été démentie par les urnes.

Que faire alors? Attendre de nouveau un quinquennat, soit jusqu’à 2021, pour espérer inverser le cours des choses? Le PAM explique à l’envi qu’il est nécessaire et qu’il est un rempart contre la mouvance islamiste, dont le PJD est l’affichage institutionnel. Mais des obstacles de belle taille seront-ils surmontés? Quel leadership? Quel programme? Quelles structures organiques efficientes, attractives et mobilisatrices face au rouleau compresseur du PJD, devenu central et incontournable? Cela relève des travaux d’Hercule… Pour l’heure, en tout cas, le PAM est stérilisé dans un champ politique et social largement occupé sinon squatté par son adversaire islamiste mais aussi ses alliés– rivaux. Un parti encore utile?.