Le Centre oncologique Al Azhar, à Rabat, sacré meilleure clinique de la région MENA

Consécration. Le 12 octobre 2015, le Centre d’Oncologie Al Azhar a reçu, à Cannes, en France, le prix Best Regional Clinics: meilleure clinique régionale en Afrique, Moyen Orient. Une récompense qui atteste de l’excellence de cet établissement.

Le 12 octobre 2015 à Cannes, en France, le Maroc avait rendezvous avec la consécration. Sans tapis rouge ni paillettes, le Maroc a brillé de mille feux. Ce jour là, le Centre d’Oncologie Al Azhar, créé il y a 20 ans à Rabat, recevait le prix Best Regional Clinics: meilleure clinique régionale en Afrique, Moyen Orient. Une reconnaissance prestigieuse décernée par l’Europe business Assembly (EBA), Société internationale situé à Oxford, au Royaume-Uni.

Ce trophée vient récompenser les efforts déployés par le centre Al Azhar et son personnel pour prodiguer des soins de qualité, à des prix raiosonnables, aux malades du cancer. Des efforts constatés par plus de 400 experts du département de recherche de l’EBA qui ont mené leur enquête pour s’assurer de l’excellence de cet établissement. Lors de la cérémonie à cannes, le directeur du centre, Dr Faouzi Habib, a été désigné «Manager de 2015». Ce fils de cheminot est en fait l’initiateur de ce projet qui a pris de l’ampleur quelques années après sa création.

La formation, d’abord

Après avoir passé plusieurs années en France, le Dr Habib revient au pays avec l’idée de créer un centre oncologique similaire à ceux existant en Hexagone. «J’ai juré de le faire, je l’ai fait», lance aujourd’hui, fièrement, le directeur du centre. Quand Al Azhar est lancé, Dr Habib voulait en faire un centre basique dont le fer de lance serait la formation du personnel. En misant sur le dépistage et le diagnostic, le praticien a compris que le meilleur moyen pour les assurer était d’acquérir, en 2005, des machines performantes et précises. Il se saigne aux quatre veines pour équiper le centre de PET Scan (méthode d’imagerie médicale qui consiste à injecter un produit légèrement radioactif (une sorte de sucre fluoré) dans le corps, qui va se fixer sur les tumeurs et/ou métastases).

Le centre fait également du traitement du cancer et de la surveillance son cheval de bataille. «Aujourd’hui, nous avons tout pour réussir ce volet», assure le Dr Faouzi Habib. Mais ce qui constitue le point fort du centre et fait la fierté de son directeur, c’est l’importance qu’il accorde à la formation des généralistes, des chirurgiens et des radiologues. La dimension sociale et également l’un des piliers de cette institution qui soutient les associations.

Après plus de deux décennies de travail, le bilan est positif pour le Dr Habib. «En 20 ans, nous avons traité 30.000 malades, dont 12.000 sont toujours vivants. Aujourd’hui, notre souhait est d’améliorer la prévention et les soins de proximité en créant des petits centres dans les régions éloignées». On peut donc dire que ce spécialiste qui rêve de médecine citoyenne a réussi à faire de son centre une locomotive pour les soins oncologiques au Maroc. Ce sacre vient prouver que quand la volonté de travailler est le véritable moteur du personnel de la santé, et que le malade est au centre de ses intérêts, la reconnaissance arrive toujours