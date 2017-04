L’association Noufous réclame la pénalisation du harcèlement sexuel

Pour lutter contre la « hogra » au travail

Sanaa porte encore les marques de son harcèlement. Sa démarche, son attitude révèlent son état psychique détruit. Elle cache son corps dans un gros pull et un jean disgracieux comme pour dissuader tout regard d’homme qui se porterait sur elle. Une fois assise, elle a du mal à parler, elle se sent humiliée, elle a peur. L’une des militantes de l’association Noufous, qui oeuvre pour la Prévention des Risques Psychosociaux au Travail, tente de rassurer Sanaa, mais celle-ci culpabilise.

«Ai-je fait quelque chose de travers pour qu’il ose en arriver là?», s’interroge-t-elle, avant de se ressaisir: «mais je suis une femme mariée, j’ai toujours tenu à garder ma réputation saine.» Son mari est assis à ses côtés. Sans son soutien, Sanaa ne serait pas partie consulter l’inspecteur du travail, elle n’aurait pas fait appel à l’association Noufous, dont les locaux sont à Rabat. Depuis sa création en 2015, l’association a accompagné et aidé plus de 200 victimes de harcèlement au travail, dont une grande partie de cas de harcèlement sexuel.

Comme Sanaa, beaucoup de femmes ont peur d’aborder ce sujet. «Plusieurs ne franchissent pas le pas. Elle restent murées dans le silence, endurant le pire dans leur lieu de travail», explique Hajar Saoud, présidente de Noufous. Tout le travail de cette association consiste à sensibiliser quant aux risques de harcèlement et à mieux faire reconnaître ce phénomène par la loi. En effet, le code du travail marocain stipule que le harcèlement sexuel est considéré comme faute grave commise par l’employeur, mais aucune définition, procédure ou sanction ne sont proposées pour mieux orienter les travailleurs en cas d’abus sur la démarche à suivre.

Atteinte à la dignité

Au même titre, le harcèlement moral n’est pas reconnu dans le code du travail. Ceci alors que la constitution «interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique».

Docteur Mounia El Kroni, vice-présidente de l’association, donne une définition du harcèlement. «Il a un caractère répétitif. Qu’il soit moral ou sexuel, le harcèlement touche à la dignité de la personne. Il peut se manifester à travers des insultes répétitives ou des attouchements. C’est de la ‘hogra’. Son auteur vise à vous rabaisser, parce qu’il est pervers», souligne cette médecin de travail. Afin d’interpeller les pouvoirs publics pour amender le code du travail, Noufous a lancé une pétition sur la plateforme Avaaz. Depuis son lancement le 23 mars 2017, la pétition a collecté plus de 700 signatures, c’est toujours loin des 5.000 espérées. Mais Noufous est mobilisé pour faire parler de sa cause. En plus de la pétition, il est question de participation à des débats télévisés, lancement de vidéos, publications sur les réseaux sociaux.

Objectif: sensibiliser aux droits et obligations des collaborateurs et à l importance de la dignité humaine au travail. Parce que les risques psychosociaux, en plus de porter atteinte au collaborateur à sa santé physique et mentale, explique l’association, touchent l’entreprise, l’économie à l’échelle macro, ainsi que l’ensemble de la société puisque ses membres souffrent de troubles psychiques. Ceci sans parler de nombreux cas de suicides dus au «stress au travail» et qui font de plus en plus la une des journaux au Maroc.