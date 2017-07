L’artisanat marocain à l’honneur dans le cadre de la manifestation « Maroc en fête » à Paris

L’artisanat marocain est à l’honneur dans le cadre de la manifestation « Maroc en fête » qui se tient jusqu’au 19 juillet sur l’esplanade de la Défense en région parisienne.

Après Genève, Rome, Aix les Bains, La Foire de Lyon et la Foire de Paris, la société Artisanat d’Art organise cette année « Maroc en Fête » qui vise la promotion du produit et de la destination Maroc dans le cadre des prestigieuses « Estivales de la Défense » de Paris.

Organisée avec le soutien du Consulat du Royaume à Colombes et de la ville du Puteaux, cette manifestation vise la promotion du Maroc, son artisanat traditionnel et moderne, son art culinaire, et en somme, son art du vivre ensemble.

Elle met en avant les potentialités et atouts dont regorge le Maroc qui se singularise par un patrimoine culturel riche et varié.

« Maroc en fête » se propose ainsi de contribuer pendant 20 jours à la promotion et valorisation des atouts de la destination Maroc en vue d’attirer davantage de touristes français, ainsi que des Marocains du monde.

En marge de cette manifestation, un forum sur la coopération économique entre le Maroc et la France a été organisé mardi à Puteaux. Cette rencontre a permis de mettre l’accent sur les potentialités d’investissement au Maroc grâce à un environnement économique favorable et un accès à un marché de plus d’un milliard de consommateurs.

Ce forum avait pour objectif d’examiner les moyens de promouvoir davantage les relations économiques entre la France et le Maroc, et de souligner le développement que connaît le secteur industriel dans le Royaume.

Au programme de cette manifestation figurent plusieurs conférences, des spectacles de musique et d’autres animations artistiques et culturelles.